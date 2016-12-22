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Интернет-омбудсмен допустил создание региональных «крипторублей»
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Интернет-омбудсмен допустил создание региональных «крипторублей»
Финансы, 19:38
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Интернет-омбудсмен допустил создание региональных «крипторублей»
Региональные криптовалюты могут появиться в ближайшем будущем, сказал Дмитрий Мариничев. Регулировать отрасль будут на первых этапах только ограничительными мерами, интернет-омбудсмен сравнил это с правилами дорожного движения
Дмитрий Мариничев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев на форуме «Открытые инновации» заявил, что в регионах могут появиться местные криптовалюты в ближайшем будущем, передает ТАСС. «Это возможно в силу развития технологий», — сказал он.

Мариничев добавил, что региональные криптовалюты могут применяться в трудовых отношениях. «Криптовалюта может перераспределять созданную вами добавленную стоимость по заранее согласованным договоренностям — между вами и работодателем», — пояснил он.

Член экспертного совета при думском комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Ани Асланян заявила, что регулирующий обращение криптовалют законопроект может появиться в 2018 году. Она пояснила, что депутаты несколько месяцев обсуждают криптоэкономику.

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Мариничев заявил, что «крипторубль», после того, как закрепится в правовом поле, будет регулироваться ограничительными и запретительными мерами, «как правила дорожного движения».

«Криптовалюта — это новое мироустройство, обычные люди уже начинают чувствовать эти изменения. Необходимо должным образом это регулировать. Кроме того, властям и обществу нужно прийти к единому консенсусу», — добавил интернет-омбудсмен.

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В конце августа первый зампред правительства Игорь Шувалов заявил РБК, что является сторонником «крипторубля». По его словам, «криптовалюты уже спрятать под замок не удастся», эти технологии будут развиваться дальше.

Как сообщал РБК 22 сентября, в Госдуме объявили конкурс на исследование на тему криптовалют и ICO. Результаты исследования депутаты используют при подготовке соответствующих законопроектов. Федеральный чиновник заявил тогда РБК, что в России может появиться «крипторубль», а Шувалов «курирует всю вертикаль», связанную с блокчейном.

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Президент Владимир Путин принял решение о государственном регулировании эмиссии, майнинга и обращения криптовалют в стране, рассказал 11 октября министр финансов Антон Силуанов. Он отказался вдаваться в детали, но отметил, что «государство должно эту ситуацию возглавить и отрегулировать на законодательном уровне». За день до этого президент говорил о связанных с криптовалютами рисках, таких как отмывание денег, уход от налогов или финансирование терроризма. Путин указал чиновникам на необходимость учитывать эти риски при регулировании отрасли.

Советник Путина по вопросам интернета Герман Клименко 12 октября заявил, что прогноз по легализации криптовалют и ICO в России «пока очень плохой».

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Дмитрий Мариничев , криптовалюта
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