Дыра в капитале банка «Югра» выросла в 40 раз

Стоимость активов банка «Югра» на 8 сентября 2017 года составила чуть больше 113 млрд руб. в то время как общий объем обязательств банка превышала 199 млрд руб., следует из опубликованного в очередном номере «Вестника Банка России» бухгалтерского баланса кредитной организации.
Таким образом, размер обязательств «Югры», по последним данным, превышал стоимость ее активов почти на 86,1 млрд руб. Между тем еще 28 июля, как следует из того же баланса, разница между ними составляла лишь 2,04 млрд руб. Всего за полтора месяца размер дыры в капитале «Югры» вырос более чем в 42 раза, что объясняется резким падением стоимости ее активов — с 197,25 млрд руб. до 113 млрд руб.
При этом ранее ЦБ оценивал дыру в капитале «Югры» (по данным на 22 июля) в 7,04 млрд руб. Однако в середине августа газета «Известия» сообщала об увеличении оценки до 31,14 млрд руб.
РБК обратился в ЦБ с запросом о комментарии.
На 1 июля 2017 года «Югра» по величине активов занимала 29-е место в банковской системе России, однако уже 28 июля ЦБ отозвал лицензию «Югры», объяснив свое решение полной утратой банком своего капитала.
«Осуществление процедуры финансового оздоровления … признано экономически нецелесообразным ввиду крайне низкого качества активов и величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств», — говорилось в сообщении ЦБ.
Комментируя отзыв лицензии у «Югры» на ХV Международном банковском форуме 14 сентября 2017 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала случившееся «крайне неприятным кейсом». По ее словам, собственники «Югры» создали «карманный» банк для финансирования своих проектов и при этом «крайне агрессивно» обходили ограничения регулятора.
«Кредитный портфель был низкого качества, и большая часть залогового обеспечения была оформлена с признаками завышения стоимости», — пояснила Набиуллина.