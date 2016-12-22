Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,03 57,49 EUR Нал. 69,10 68,42 USD Бирж. 57,70 -0,26 EUR Бирж. 68,54 -0,36 USD ЦБ. 57,77 +0,10 EUR ЦБ. 68,70 -0,40 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2042,26 -0,58% РТС 1115,07 -0,30% Brent 55,68 +1,09% DJIA 22158,18 +0,18% Nasdaq 6460,19 +0,09% FTSE 7322,91 -0,77%
Дыра в капитале банка «Югра» выросла в 40 раз
Лента новостей
Киев опроверг сообщения о передаче России данных об убийстве Вороненкова 14:16, Политика В Госдуме обсудят вопрос об ужесточении наказания за телефонный терроризм 14:01, Общество Суд начал банкротство сына Черномырдина по заявлению ВТБ 14:01, Бизнес В Пхеньяне пригрозили «потопить Японию» и «испепелить США» 14:00, Политика В РПЦ сравнили ситуацию вокруг «Матильды» с Charlie Hebdo 13:54, Общество Блогер Лапшин прибыл в Тель-Авив из Азербайджана 13:39, Общество Выше крыши: сколько приносят необычные вечеринки 13:37, Свое дело Маск опубликовал видео неудачных приземлений ракеты Falcon 9 13:33, Технологии и медиа США ввели санкции против четырех стран за отказ забрать своих мигрантов 13:24, Политика Более десяти ТЦ в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за анонимных звонков 13:23, Общество Поклонская рассказала об истории фотографии с Учителем 13:22, Общество В Кабардино-Балкарии машина с людьми упала в озеро 13:16, Общество Промсвязьбанк вновь стал лучшим банком в России в сфере cash management 13:15, Пресс-релизы Франкфурт-2017: все новинки мотор-шоу в мельчайших деталях 13:11, Авто Набиуллина заявила об «опасности криптомании» 13:07, Финансы Редактор «Интерфакса» Юрий Никифоров найден мертвым 13:03, Общество В ЛНР сравнили с объявлением войны идею ввести миротворцев в Донбассе 12:58, Политика В Великобритании выпустили в обращение новые банкноты в £10 12:57, Финансы В Москве эвакуировали восемь школ из-за анонимных звонков 12:55, Общество В Совфеде заявили об опасности миротворцев на границе России и Украины 12:54, Политика Противники «Матильды» предлагали сорвать показ звонками о бомбах 12:53, Общество Кабмин предварительно одобрил закон о биометрической идентификации 12:52, Общество Mazda представила новый кроссовер CX-8 12:51, Авто ТАСС опубликовал фото встречи Учителя и Поклонской 12:43, Общество Гордума Рязани отправила в отставку главу администрации города 12:29, Политика «Яндекс» внедрил искусственный интеллект в перевод текстов 12:22, Технологии и медиа
Дыра в капитале банка «Югра» выросла в 40 раз
Финансы, 14:25
0
Дыра в капитале банка «Югра» выросла в 40 раз
По оценке назначенной ЦБ временной администрации, размер обязательств «Югры» превосходит размер активов банка более чем на 86 млрд руб.
Фото: Владислав Шатило / РБК

Стоимость активов банка «Югра» на 8 сентября 2017 года составила чуть больше 113 млрд руб. в то время как общий объем обязательств банка превышала 199 млрд руб., следует из опубликованного в очередном номере «Вестника Банка России» бухгалтерского баланса кредитной организации.

Таким образом, размер обязательств «Югры», по последним данным, превышал стоимость ее активов почти на 86,1 млрд руб. Между тем еще 28 июля, как следует из того же баланса, разница между ними составляла лишь 2,04 млрд руб. Всего за полтора месяца размер дыры в капитале «Югры» вырос более чем в 42 раза, что объясняется резким падением стоимости ее активов — с 197,25 млрд руб. до 113 млрд руб.

При этом ранее ЦБ оценивал дыру в капитале «Югры» (по данным на 22 июля) в 7,04 млрд руб. Однако в середине августа газета «Известия» сообщала об увеличении оценки до 31,14 млрд руб.

РБК обратился в ЦБ с запросом о комментарии.

На 1 июля 2017 года «Югра» по величине активов занимала 29-е место в банковской системе России, однако уже 28 июля ЦБ отозвал лицензию «Югры», объяснив свое решение полной утратой банком своего капитала.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра»
Финансы

«Осуществление процедуры финансового оздоровления … признано экономически нецелесообразным ввиду крайне низкого качества активов и величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств», — говорилось в сообщении ЦБ.

Комментируя отзыв лицензии у «Югры» на ХV Международном банковском форуме 14 сентября 2017 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала случившееся «крайне неприятным кейсом». По ее словам, собственники «Югры» создали «карманный» банк для финансирования своих проектов и при этом «крайне агрессивно» обходили ограничения регулятора.

«Кредитный портфель был низкого качества, и большая часть залогового обеспечения была оформлена с признаками завышения стоимости», — пояснила Набиуллина.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: ЦБ , «Югра»
Главное
В Петербурге массово эвакуируют посетителей торговых центров Санкт-Петербург и область
Материалы по теме
«Югра» пожаловалась на ЦБ в суд из-за отзыва лицензии Финансы
Владелец «Югры» сообщил о плане саудовского принца войти в капитал банка Финансы
Экс-глава «Югры» объяснил задержки по зарплате сотрудникам банка Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку