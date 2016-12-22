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Набиуллина заявила об «опасности криптомании»
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Набиуллина заявила об «опасности криптомании»
Финансы, 13:07
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Набиуллина заявила об «опасности криптомании»
Эльвира Набиуллина увидела в механизме использования криптовалют «признаки» финансовой пирамиды. В ЦБ, по ее словам, «категорически против» того, чтобы вводить эти цифровые активы в регулирование в качестве денежного средства

В Центробанке увидели «риски» введения криптовалют в легальный оборот. Об этом в ходе Международного банковского форума заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина​, передает корреспондент РБК.

«Мы видим, что криптомания опасна, мы видим риски при введении в легальный оборот криптовалют», — сообщила она, пояснив, что это, по мнению представителей регулятора, «может дополнительно поддержать интерес к использованию» этих финансовых активов. А это, в свою очередь, как уверена Набиуллина, напоминает «признаки» финансовой пирамиды.

«Мы категорически против того, чтобы вводить криптовалюты в регулирование в качестве денежного средства», — еще раз подчеркнула глава ЦБ. Банк России, по ее словам, также выступает против того, чтобы использовать цифровые активы как «средство, которое применяется для расчетов за товары и услуги», и «против приравнивания [криптовалют] к иностранным валютам». «Потому что — я не раз объясняла — мы понимаем, что есть иностранная валюта, есть государство, которое их выпускает, есть экономики, есть Центральные банки, которые за этим стоят», — добавила глава Центробанка, заметив однако, что в случае с цифровыми активами «этот феномен менее понятен».

«И мы видим, что во многом сейчас нынешний механизм использования криптовалют имеют признаки пирамиды», — заявила она. »[Их] стоимость, — как пояснила Набиуллина, — во многом растет из-за того, что в эти схемы вовлекаются все большее и большее количество участников». «И, конечно, большой вопрос нужно ли [это] легализовывать», — резюмировала председатель ЦБ, напомнив, что «пирамиды мы вообще-то не легализовываем».

Кудрин спрогнозировал легализацию криптовалюты
Технологии и медиа

«Надо предупреждать инвесторов о высоких рисках этой высокорисковой спекулятивной инвестиции, которые делают наши граждане», — отметила она, подчеркнув, что Китай «при этом идет по пути запретов». «Подходя к регулированию, надо очень четко оценивать этот феномен», — заключила Набиуллина, заметив однако, что в ЦБ выступают «за» развитие новых технологий, в том числе которые используются в продвижении криптовалюты».

​«Мы специально изучаем и приглашаем участников рынка взаимодействовать с нами, с Ассоциацией для того, чтобы взаимодействовать, что называется, в мирных целях», — пояснила глава Центробанка.

Бизнес-омбудсмен предложил приравнять криптовалюты в России к доллару
Финансы

Ранее, 8 сентября, в ходе Московского финансового форума она также рассказала, что долгое время рост криптовалюты был совсем небольшой, а теперь вокруг нее наблюдается подобие «золотой лихорадки».​ «Многие видят в этом возможность, используя новые технологии легкого, необременительного повышения благосостояния», — говорила Набиуллина, отмечая при этом, что «риски здесь есть». Это «анонимность транзакций, возможность использования в финансировании терроризма, в финансировании незаконных доходов», уточняла председатель Банка России.

Российский министр финансов Антон Силуанов несмотря на это в тот же день заявил, что, по его мнению, процесс покупки криптовалют для физических лиц должен быть организован так же, как и покупка облигаций федерального займа (ОФЗ), а «черный рынок» этих цифровых активов — преобразован в организованный.

До этого легализацию криптовалют прогнозировал бывший министр финансов России и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Приравнять их в России к доллару предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Авторы: Екатерина Литова, Евгения Маляренко.
Теги: ЦБ , Эльвира Набиуллина , криптовалюта
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