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Тиньков назвал «платой за успех» сбои в работе своего банка
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Тиньков назвал «платой за успех» сбои в работе своего банка
Финансы, 21:25
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Тиньков назвал «платой за успех» сбои в работе своего банка
Олег Тиньков связал проблемы в работе основанного им Тинькофф Банка с тем, что у того слишком быстро росла клиентская база. Банк в последние полтора года открывал по 400 тыс. новых счетов в месяц, рассказал он
Олег Тиньков (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Проблемы, с которыми столкнулись клиенты Тинькофф Банка за последние три недели, стали следствием успеха финансового учреждения и его быстрого роста, заявил его основатель Олег Тиньков, передает ТАСС.

Он рассказал, что сейчас у созданного им банка 7 млн клиентов, а на слово «Тинькофф» в интернете «в среднем кликают раз в пять больше, чем на любой другой бренд».

«Мы выросли слишком быстро за последние 18 месяцев, открывали по 400 тыс. счетов в месяц. Естественно, иногда нас вендоры подводят», — пояснил он. «Это в некотором смысле плата за успех», — считает Тиньков.

Основатель Тинькофф Банка также подчеркнул, что во время сбоев в работе банка «ни одной минуты ни одна наша карта» «не прекращала работать».

О том, что личный кабинет и мобильное приложение Тинькофф Банка работают нестабильно, стало известно 9 октября.

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До этого клиенты финансового учреждения жаловались на нестабильную работу его сервисов 28 сентября. Тогда техподдержка пользователей банка объясняла проблемы с проведением операций и входом в приложение техническим сбоем.

Кроме того, о том, что не работает сайт и приложение банка, клиенты сообщали 5 октября. Тогда представитель Тинькофф Банка объяснил происходящее «небольшими проблемами».

Тинькофф Банк был создан в 2006 году. Он стал первым российским банком, который полностью отказался от работы через отделения. Все банковские операции клиентов Тинькофф Банка проводятся по телефону или через интернет.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: сбой , банк , Олег Тиньков , Тинькофф Банк
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