Тиньков назвал «платой за успех» сбои в работе своего банка

Проблемы, с которыми столкнулись клиенты Тинькофф Банка за последние три недели, стали следствием успеха финансового учреждения и его быстрого роста, заявил его основатель Олег Тиньков, передает ТАСС.
Он рассказал, что сейчас у созданного им банка 7 млн клиентов, а на слово «Тинькофф» в интернете «в среднем кликают раз в пять больше, чем на любой другой бренд».
«Мы выросли слишком быстро за последние 18 месяцев, открывали по 400 тыс. счетов в месяц. Естественно, иногда нас вендоры подводят», — пояснил он. «Это в некотором смысле плата за успех», — считает Тиньков.
Основатель Тинькофф Банка также подчеркнул, что во время сбоев в работе банка «ни одной минуты ни одна наша карта» «не прекращала работать».
О том, что личный кабинет и мобильное приложение Тинькофф Банка работают нестабильно, стало известно 9 октября.
До этого клиенты финансового учреждения жаловались на нестабильную работу его сервисов 28 сентября. Тогда техподдержка пользователей банка объясняла проблемы с проведением операций и входом в приложение техническим сбоем.
Кроме того, о том, что не работает сайт и приложение банка, клиенты сообщали 5 октября. Тогда представитель Тинькофф Банка объяснил происходящее «небольшими проблемами».
Тинькофф Банк был создан в 2006 году. Он стал первым российским банком, который полностью отказался от работы через отделения. Все банковские операции клиентов Тинькофф Банка проводятся по телефону или через интернет.