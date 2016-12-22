Кудрин оценил влияние санкций на иностранные инвестиции

Экс-глава Минфина Алексей Кудрин заявил, что Россия до сих пор испытывает влияние санкций. Особенно оно заметно на прямых иностранных инвестициях, которые за последние годы, по его оценкам, снизились в семь раз

Алексей Кудрин (Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС)

Бывший министр финансов, а ныне глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что прямые иностранные инвестиции в Россию за последние годы, включая период введения санкций, заметно снизились. Экс-глава Минфина видит в этом, в том числе, влияние санкций. Заявления Кудрина прозвучали в ходе Moscow Exchange Forum 2017 в Нью-Йорке, передает корреспондент РБК.

«У нас прямые иностранные инвестиции перед кризисным 2009 годом и сразу после него доходили до $70 млрд в год. В этом году будет, скорее всего, $10 млрд. Это заметное изменение. Такие изменения, потому что санкции влияют», — сказал Кудрин.

Кроме этого, он отметил, что последние два или три года Россия недополучает из-за санкций 0,5 ВВП, в то время как в 2014-2015 году санкции стали причной недополучения 1% ВВП.

«Может быть, мы быстрее перешли бы к росту, учитывая даже снижение цен на нефть. Вместе с тем эффект был не столь значителен, чтобы это стало ограничением дальнейшим реформ», — сказал Кудрин. «Я думаю, что на 90% сегодня реформы зависят от внутренних причин», — добавил он.

В конце сентября Кудрин также высказывался на тему антироссийских санкций. Выступая тогда на Ярмарке финансовых и биржевых услуг FINFAIR, он заявил, что закон о новых санкциях, подписанный президентом США в конце августа, наносит России репутационный вред. «Очень неприятно стоять в одном ряду с Ираном и Кореей. И в общем в этом смысле закон несет новые имиджевые риски для России», — объяснил он. Тогда же он высказал мнение, что антироссийские санкции могут сохраняться десятилетиями.​