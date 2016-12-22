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Банковскую ассоциацию «Россия» возглавит бывший первый зампред ЦБ
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Банковскую ассоциацию «Россия» возглавит бывший первый зампред ЦБ
Финансы, 12:53
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Банковскую ассоциацию «Россия» возглавит бывший первый зампред ЦБ
18 лет отработавший в ЦБ Георгий Лунтовский возглавит ассоциацию «Россия», позиции которой усилились после выхода ряда крупнейших банков страны из АРБ
Георгий Лунтовский (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Новым президентом Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия») станет оставивший недавно пост первого заместителя главы ЦБ Георгий Лунтовский, сообщил нынешний глава Ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков.

«На заседании рабочей группы по подготовке к общему собранию ассоциации мы решили рекомендовать собранию поддержать кандидатуру Георгия Лунтовского на пост президента ассоциации», — сообщил Анатолий Аксаков.

Кандидатура самого Анатолия Аксакова рекомендована к избранию председателем совета ассоциации.

Общее собрание ассоциации должно пройти в среду, 13 сентября. На нем помимо вопросов о руководстве будут рассмотрены вопросы изменения устава ассоциации и смены названия на Ассоциация банков «Россия».

Лунтовский покинул ЦБ 1 сентября, подав в отставку с поста первого зампреда, курирующего организацию наличного денежного обращения, кадровую политику и другие вопросы, по собственному желанию.

Опрошенные РБК эксперты прогнозировали, что после ухода из ЦБ Лунтовский может возглавить ассоциацию, в которую войдут покинувшие Ассоциацию российских банков (АРБ) лидеры рынка — Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, «Открытие», Бинбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и Газпромбанк.

Восемь крупнейших банков вышли из Ассоциации российских банков
Финансы

«Лунтовский уходит из ЦБ на хорошей ноте, он так долго проработал и имеет хорошие связи, поэтому он будет очень полезен банкам в качестве лоббиста», — пояснил РБК управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев.

В конце августа 2017 года Сбербанк был принят в состав Ассоциации «Россия», в начале сентября к ней присоединились Внешэкономбанк и РосЕвроБанк.

12 сентября совет АРБ официально удовлетворил заявления Сбербанка и еще восьми банков о выходе из ее состава.

Решение о выходе из АРБ покинувшие ее банки в своем совместном заявлении объяснили «неудовлетворительной работой ее руководства», которое при принятии решений «перестало учитывать интересы» входящих в ассоциацию банков. Однако, несмотря на это, совет АРБ 12 сентября признал «работу а​ссоциации удовлетворительной, а работу руководства АРБ — эффективной, конструктивной, отвечающей общим интересам АРБ и всем стандартам корпоративной культуры».

Авторы: Евгений Калюков, Елена Пашутинская.
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