Украина предупредила инвесторов о риске арестов ее активов по иску России

Россия может арестовать украинские госактивы, если окончательно выиграет судебное дело о непогашенных облигациях Украины на $3 млрд, предупреждает Киев в проспекте новых бумаг. «Россия» упоминается в документе 308 раз

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Украина вчера начала встречи с международными инвесторами — потенциальными покупателями новых еврооблигаций страны, которых она не размещала с 2013 года. Хотя момент для возвращения на рынок выбран удачный (инвесторы охотятся за высокодоходными долговыми активами), Минфин Украины насчитал более 20 рисков, связанных с украинской экономикой, следует из предварительного проспекта новых бумаг (копия есть у РБК).

В числе первостепенных рисков, о которых следует знать инвесторам, назван риск окончательного проигрыша Украины в английском суде в споре о невыплаченном долге перед Россией на $3 млрд. Если британский суд подтвердит, что Киев обязан выплатить России $3 млрд с процентами, это «может оказать существенное негативное влияние на финансовое положение Украины», поскольку она либо должна будет добровольно исполнить решение суда, либо столкнется с угрозой ареста своих зарубежных активов.

В марте 2017 года Высокий суд Лондона признал дефолт Украины по евробондам на $3 млрд, принадлежащим России; Украина обжаловала вердикт. «Если Украина проиграет апелляцию (в Апелляционном суде или, возможно, на следующей стадии в Верховном суде Великобритании) и не добьется дальнейшей приостановки исполнения, решение [Высокого суда] станет исполнимым. Если Украина не выплатит требуемую сумму добровольно, есть риск, что государственные активы Украины, не защищенные иммунитетом, смогут быть подвергнуты принудительному взысканию», — говорится в документе.

Слушание по апелляции Украины состоится в январе 2018 года, до этого времени решение Высокого суда приостановлено. Ежедневные штрафные проценты за неисполнение составляют $673 тыс., сообщал Минфин России.

Россия так или иначе доминирует среди факторов риска, перечисленных Минфином Украины в проспекте евробондов. Первоочередными факторами названы «незаконная оккупация» Крыма и «конфликт в отдельных частях Донецкой и Луганской областей». Отмечается также, что украинская экономика традиционно зависела от торговых отношений с Россией и «продолжительный кризис в отношениях» может негативно сказаться на экономике и политической стабильности Украины, если не будет нивелирован существенными объемами финансовой поддержки со стороны Запада и долгосрочной торговли с Евросоюзом и другими странами. Всего «Россия» упоминается в документе 308 раз.

В числе других рисков, выделенных эмитентом, — коррупция и отмывание денег, плохое состояние физической инфраструктуры (дороги, электрические сети, системы связи и т.д.), хрупкость внутриполитического консенсуса, а также подверженность украинских органов власти, банков и компаний кибератакам.

Минфин Украины 7 сентября объявил, что готовит выпуск еврооблигаций в долларах, поручив банкам BNP Paribas, JP Morgan и Goldman Sachs организовать серию встреч с инвесторами. Финансовый консультант украинских властей — Rothschild. Бумаги могут быть размещены на срок от десяти до 15 лет, сообщает Bloomberg. Параллельно украинский Минфин объявил тендерное предложение на досрочный выкуп с рынка евробондов с погашением в 2019 и 2020 годах. Последний раз до этого Украина выпускала еврооблигации в декабре 2013 года (их как раз купила Россия), не считая бумаг, выпущенных для коммерческих кредиторов в рамках реструктуризации внешнего долга в 2015 году.

Стратег Legal & General Investment Management Саймон Кухиано-Эванс считает, что Украина может продать до $2 млрд долга, и называет предстоящую сделку, «вероятно, самой ожидаемой рынком в этом году» (цитата по Bloomberg). Доходность украинских бумаг с погашением в сентябре 2019 года находится на рекордных минимумах (ниже 5%), рейтинговое агентство Moody's недавно повысило суверенный рейтинг Украины, а инвесторы охотно скупают новые размещения рисковых эмитентов — от Ирака до Таджикистана. В то же время ряд крупных УК, опрошенных РБК, неофициально сказали, что не планируют покупать евробонды Украины ввиду политических рисков. Генеральный директор УК «Спутник Капитал» Александр Лосев считает, что «даже речи не может идти о покупке российскими инвесторами риска Украины после отказа украинского правительства исполнять обязательства перед Россией по суверенным евробондам». «Кроме того, политические риски слишком велики, чтобы доходность в районе 7% их как-то компенсировала», — говорит Лосев.