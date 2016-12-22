Суд отклонил иск «Югры» к ЦБ о вводе временной администрации

Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Югра» о признании недействительным ввода временной администрации. Решение может быть обжаловано в течение месяца

Фото: Даниил Иванов / «Коммерсантъ»

Суд отказал в удовлетворении иска «Югры» против ЦБ о признании незаконным приказа регулятора о введении в банке временной администрации, передает корреспондент РБК. Решение может быть обжаловано в 9-м Арбитражном суде столицы в течение месяца, сказал судья.

«Я буду рекомендовать доверителю обжаловать данное решение», — рассказал представитель «Югры» журналистам.

Основная претензия, которую высказала сегодня в зале суда сторона «Югры», заключается в формальном подходе ЦБ при принятии решения о ввести в банке внешнее управление.

Юристы, представляющие банк «Югра», заявили, что одна из причин ввода временной администрации — это неисполнение предписаний ЦБ. По их мнению, они были в принципе не исполнимы.

«6 июля 2017 года ЦБ выдал банку предписание, которое он должен был исполнить до 7 июля до 15:00. То есть менее чем за одни сутки банк должен был деформировать резервы на 12,5 млрд руб. и реклассифицировать задолженность по нескольким заемщикам. Такое предписание является неисполнимым и циничным», — мотивировали свое мнение представители «Югры».

ЦБ также запросил отчетность у банка, подготовленную 7 июля, однако для того, чтобы понять, исполнено предписание или нет, надо было запрашивать отчетность, подготовленную 10 июля, поясняет представитель «Югры».

«Согласно правилам составления отчетности, отчетность, предоставляемая 7 июля, демонстрирует стояние банка на 6 июля. Далее же следовало два дня выходных», — поясняет представитель банка. «По всей видимости, ЦБ хотел получить отчетность, из которой не следовало, что предписание может быть исполнено», — полагает истец.

Также предписание было неисполнимо, так как указанная ЦБ сумма докапитализации высока, а срок на нее — очень маленький, продолжил юрист «Югры». «Однако 7 июля банком были созданы резервы на сумму 14 млрд руб., и была реквалифицирована задолженность. Но ЦБ не посмотрел на эту отчетность и создавал все условия, чтобы ввести временную администрацию и лишить органы управления их полномочий», — утверждает представитель «Югры».

Представитель ЦБ заявил, что банк предоставил отчетность уже после окончания рабочего дня в ЦБ — в 17:00. «Рабочий же день в регуляторе в пятницу оканчивается в 16:45». Но сторона ЦБ попросила обратить внимание на тот факт, что за последние 12 месяцев перед отзывом лицензии капитал банка снизился более чем на 30%. Также сторона регулятора добавила, что до отзыва лицензии «ЦБ выезжал к заемщикам банка и констатировал, что либо этих заемщиков нет, либо у заемщика пустые склады».

Представитель ЦБ также заявила, что хотя в «Югре» сообщили, что банк в последний момент увеличил капитал, однако происхождение этого капитала вызвало у регулятора вопросы. «Хочется также задать вопрос, что мешало банку поправить финансовое положение раньше, так как предоставлявшаяся ранее банком отчетность свидетельствовала о том, что кредитная организация, мягко говоря, была не совсем устойчивой», — добавил представитель ЦБ.

«Также представитель банка «Югра» не озвучил ни одной ссылки на норму закона, которую нарушил бы Центробанк», — резюмировал представитель ЦБ.

Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра» 10 июля. А уже 19 июля его приказы в отношении «Югры» опротестовала Генпрокуратура. В ведомстве заявили, что решения ЦБ были безосновательными, а введение в банке временной администрации и выплата положенных вкладчикам «Югры» компенсаций нанесут серьезный ущерб бюджету.

ЦБ в свою очередь сообщил, что направил в Генпрокуратуру материалы, которые подтверждают его позицию, и подчеркнул, что принял решение о санации для защиты «интересов вкладчиков и кредиторов банка».

24 июля экс-председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев, чьи полномочия были приостановлены после введения временной администрации, направил иск с требованием признать незаконным решение ЦБ о введении временной администрации и о моратории на расчеты с кредиторами.

28 июля Центробанк отозвал лицензию у «Югры», но уже 31 июля банк направил в арбитражный суд иск о признании недействительным отзыва лицензии Центральным банком России. Исковое заявление было подано Шиляевым.

На 11 октября назначено заседание суда по иску об отзыве лицензии «Югры».

По последним данным ЦБ, отрицательный капитал банка «Югра» в августе вырос в 42 раза — с 2,04 млрд руб. до минус 86,09 млрд руб. Регулятор отмечал, что 90% заемщиков-юрлиц после отзыва лицензии перестали обслуживать свой долг, а кредитный портфель банка в основном носит технический характер.