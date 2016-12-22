Глава ВТБ назвал возможную сумму убытка группы от вложений в «Открытие»

Потери ВТБ из-за ситуации с банком «Открытие» «при самом худшем сценарии» могут составить до 10 млрд руб., заявил глава кредитной организации Андрей Костин. Ранее убытки группы от вложений в «Открытие» он называл «небольшими»

Андрей Костин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Глава ВТБ Андрей Костин оценил возможные убытки группы от проблем у банка «Открытие» в 10 млрд руб. Об этом он заявил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, передает корреспондент РБК.

«При самом худшем сценарии потери ВТБ могут быть до 10 млрд руб.», — заявил он, заметив, что у группы «есть только доля в холдинге». «Других проблем вообще нет: ни акций, ни активов, ни кредитов, не обеспеченных какими-либо активами», — пояснил глава кредитной организации.

Помимо этого, банкир уточнил, что год назад ВТБ проводил оценку «ФК Открытие». «Мы due diligence проводили, но переговоров на тему покупки [«Открытия»] не вели», — уточнил Костин. Отвечая на вопрос о возможности покупки «Открытия» после санации, он заметил, что в ВТБ «должны понять, что «Открытие» будет предоставлять после санации». «Есть опасения, что какие-то активы могут уйти, люди — разбежаться», — добавил он, подчеркнув, что «история пошла по другому руслу». «От санации за счет больших банков отказались, создали новый механизм. Надо посмотреть, что он будет представлять», — рассказал Костин, заметив однако, что «в принципе», по его мнению, этот механизм — «хороший».

«Позволяет непосредственно ЦБ зачистить, капитал добавить, устойчивость дает», — сообщил глава ВТБ. При этом, «с другой стороны, это», как также уточнил Костин, «немного нарушает всю канву» и «идеологию последних десятилетий, когда мы говорили, что регулятор в качестве акционера — это неправильно».

«Неправильно даже в отношении Сбербанка», — подчеркнул банкир, напомнив также, что «ЦБ утверждает, что этот процесс временный». «В ближайшие несколько лет, я думаю, эта тема [возможность увеличения пакета ВТБ в «Открытии»] будет отсутствовать», — заключил Костин.

Центробанк, как также уточнил глава ВТБ, к кредитной организации с просьбой поддержать «Открытие» не обращался. А ВТБ, в свою очередь, по его данным, не закрывал летом лимиты на этот банк. Причинами проблем «ФК Открытие», по мнению Костина, стали «чрезмерная экспансия» и «покупка Росгосстрах Банка». «Это было неправильное решение», — отозвался глава ВТБ о такой сделке.

Фонд санации банков он также назвал «важной козырной картой». «Волноваться за стабильность банковского сектора не приходится», — резюмировал Костин.

Комментируя возможность назначения Михаила Задорнова главой «Открытия», он также заметил, что этот «вопрос открыт». «Пока в банк [«Открытие»] вошла временная администрация и ближайшие четыре—шесть месяцев там будут руководители, которые временно будут представлять ЦБ», — отметил он. Задорнова Костин назвал «независимым, самостоятельным человеком». ​«Он может сегодня сказать «нет», а завтра передумать», — отозвался о нем глава ВТБ. «Я руководитель ВТБ, я за него отвечаю, а руководители приходят и уходят. Жены тоже приходят-уходят, а не то что заместители. По-разному бывает. Я считают, что вопрос [о назначении Задорнова главой «Открытия»] открыт. Михаил Михайлович [Задорнов] хороший кандидат, безусловно», — сообщил Костин.

ВТБ, как также отметил глава кредитной организации, вышел из капитала «Росгосстраха». «Мы не являемся акционерами «Росгосстраха», — заявил банкир, не уточнив при этом, когда именно это произошло.

Владельцем акций страховой компании ВТБ стал в прошлом году после сделки по продаже доли в компании «КС-Холдинг». В качестве оплаты кредитная организация тогда приняла акции «Росгосстраха» на общую сумму порядка 6 млрд руб. Банк, таким образом, стал владеть не более 5% от общего количества акций страховщика.

Ранее, 1 июня, в ходе Петербургского экономического форума Костин заявлял, что ВТБ рассматривает вариант выхода из капитала «Росгосстраха» в рамках сделки по покупке страховщика группой «Открытие».

О санации банка «ФК Открытие» ЦБ объявил 29 августа. Ее необходимость Банк России тогда объяснил неудачной бизнес-стратегией банка, сделкой по покупке «Россгосстраха» и «не совсем удачной санацией» банка «Траст». Санацию регулятор впервые проводит по новой схеме — через полностью подконтрольный ему Фонд консолидации банковского сектора. По планам ЦБ, на время санации 75% акций «Открытия» перейдут в его владение.

Как отмечал прежде зампредседателя Центробанка Василий Поздышев, на оздоровление «ФК Открытие» потребуется от 250 млрд до 400 млрд руб.