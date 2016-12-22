Бизнес-омбудсмен предложил приравнять криптовалюты в России к доллару

По словам Бориса Титова, все россияне должны иметь право хранить сбережения в криптовалютах, а также покупать и продавать ее, но расчеты ими внутри России должны быть ограничены

Борис Титов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Возможность покупать и продавать криптовалюты должны иметь все желающие, а не одни лишь квалифицированные инвесторы, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов на полях проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума.

Таким образом, бизнес-омбудсмен выступил против позиции Министерства финансов, предложившего не допускать к сделкам с биткоинами «обычных людей».

«Просто обычных людей, конечно, нет, потому что это очень опасная инвестиция, которая может привести к потере денег», — заявил в конце августа замглавы Минфина Алексей Моисеев.

С точки зрения же Титова, ограничения в использовании криптовалют должны вводиться лишь по аналогии с валютами других стран. В частности, может быть ограничена возможность расплачиваться биткоинами, так же как сейчас ограничены расчеты в долларах.

«Мы имеем право обменивать, иметь, хранить, платить за рубежом, но внутри России расплачиваться по операциям - должно быть пока ограничение», - сказал Титов (цитата по «РИА Новости»).

Ранее позицию Минфина раскритиковал основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, заявивший, что не понимает стремления российских чиновников ограничить покупку биткойнов.

«Впервые за 70 лет у мировой финансовой системы появился шанс выйти из-под гегемонии США, которые в свое время навязали всему миру свою национальную валюту в качестве резервной», — написал Дуров.

Позднее российский ЦБ заявил, что большинство операций с криптовалютами совершается сейчас вне правового регулирования, а сами криптовалюты эмитируются анонимами, что позволяет вовлекать компании и обычных граждан в отмывание денег и финансирование терроризма. В связи с этим ЦБ назвал преждевременным «допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории РФ».

Одновременно председатель правления Templeton Emerging Markets Group Марк Мобиус предупредил, что криптовалюты начинают выходить из-под контроля, что усилит давление на них правительств всего мира, снижению доверия инвесторов и падению курсов криптовалют.