Глава Сбербанка назвал сроки появления экономики блокчейна

Через 10 лет мы будем рассуждать об экономике блокчейна, заявил Герман Греф. Уже сейчас криптовалюты нельзя игнорировать и следует их аккуратно регулировать, чтобы не «задушить перспективную технологию», добавил он

Герман Греф (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал на Восточном экономическом форуме, что считает «жестом недоверия к фиатным деньгами» комментарий Банка России о том, что торги криптовалютой связаны с «повышенными рисками». Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Это нужно оценивать, в том числе, и как знак времени и как то, что проигнорировать уже нельзя. Нужно ли регулировать? Нужно», — заявил Греф. По его мнению, следует применять аккуратное регулирование «с тем, чтобы не задушить в объятиях регулирования эту чрезвычайно перспективную технологию».

По словам Грефа следует «действовать не запретами, а все таки попыткой мягкого регулирования», чтобы не создать «новых пузырей, которые могут скомпрометировать выдающуюся технологию».

Он также отметил не только криптовалюты, но и технологию лежащую в их основе — блокчейн. «Думаю, что через 10 лет мы будем рассуждать об экономике блокчейна. Это другой принцип построения всей экономики», — сказал глава Сбербанка.

Ранее Банк России выпустил комментарий, в котором назвал допуск криптовалют к обращению и торгам преждевременным. Пока что большинство операций совершаются вне правового поля, заявляли в ЦБ. Так как криптовалюты выпускаются кругом анонимных субъектов, юридические и физические лица могут быть невольно вовлечены в отмывание денег и финансирование терроризма., поясняли свою позицию в регуляторе.

Кроме того, резкие колебания курса криптовалют делают операции с ними опасными.

​В конце августа в Минфине предложили допускать до торгов криптовалютой только квалифицированных инвесторов и запретить покупать биткоины «обычным людям». В министерстве также указывали на высокие риски при инвестиции в криптовалюты.