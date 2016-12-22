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Греф счел санацию «Открытия» позитивным событием для банковского сектора
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Греф счел санацию «Открытия» позитивным событием для банковского сектора
Финансы, 05:20
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Греф счел санацию «Открытия» позитивным событием для банковского сектора
Санация «ФК Открытие» «хороший знак» с точки зрения применения Фонда консолидации банковского сектора, заявил Герман Греф. Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал решение санировать банк «убийством»
Герман Греф (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что считает ситуацию с санацией «ФК Открытие» Центробанком положительной, от этого не пострадают вкладчики, добавил он. Об этом Греф заявил на пресс-конференции на Восточном экономическом форуме, сообщает корреспондент РБК.

«Я оцениваю ситуацию [в банковском секторе. — РБК] как стабильную. То, что произошло с банком «Открытие» это, на мой взгляд, хороший знак с точки зрения применения нового инструмента [Фонда консолидации банковского сектора. - РБК]», — заявил Греф.

Глава Сбербанка заверил, что санация банка не повод для волнения. «Никто не пострадает: вкладчикам и клиентам банка «Открытие» не о чем волноваться», — подчеркнул он, добавив, что работа банка продолжится, так как его собственником будет Банк России.

Кроме того, он сообщил, что Сбербанк восстановил взаимоотношения с «Открытием» после начал его санации. «Мы вчера приняли решение открыть все лимиты на банк «Открытие». Полностью все наши взаимоотношения с банком будут как год-два года назад», — сказал банкир, отметив, что Фонд консолидации банковского сектора, недавно созданный ЦБ, — «хороший инструмент, значительно более защищающий все интересы клиентов и кредиторов банков».

Греф в заключение сообщил, что Сбербанк не чувствует серьезного перетока клиентов из других банков в связи с ситуацией в банковском секторе летом.

Центробанк объявил о санации «ФК Открытие» 29 августа, объяснив ее необходимость рядом факторов: неудачной бизнес-стратегией банка, сделкой по покупке «Россгосстраха» и «не совсем удачной санации» банка «Траст». Регулятор впервые проведет санацию по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора, которые полностью ему подконтролен. По планам ЦБ, 75% акций «Открытия» перейдут в его владение на время санации. В «Открытии» уже работает временная администрация.

По оценке зампреда ЦБ Василия Поздышева, на оздоровление «ФК Открытие» потребуется от 250 до 400 млрд руб.

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов называл решение ЦБ о санации «Открытия», то есть ликвидации дыры в капитале банка, «убийством» банковской системы. «И эта централизация, или там консолидация, банковской системы — это тоже убийство», — говорил он.

По оценке Титова, на санацию «Открыти» «почти триллион потребуется». «Мы теперь просим триллион для всех институтов развития России, чтобы всю экономику поменять», — заметил он. Создание Фонда консолидации банковского сектора бизнес-омбудсмен назвал вредным, отметив, что само название «ужасно». «Это не цель наша — консолидировать банковский сектор. Наоборот, должна быть конкуренция в банковском секторе. А мы все время загоняем все в крупные банки», — говорил Титов.

Авторы: Павел Казарновский, Марина Божко.
Теги: Герман Греф , «ФК Открытие»
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Глава Сбербанка назвал сроки появления экономики блокчейна Финансы
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