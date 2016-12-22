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ЦБ допустил возможность пересмотра сделки по продаже «Рокетбанка» QIWI
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ЦБ допустил возможность пересмотра сделки по продаже «Рокетбанка» QIWI
Финансы, 17:20
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ЦБ допустил возможность пересмотра сделки по продаже «Рокетбанка» QIWI
В Банке России заявили, что сделка была заключена до введения в «ФК Открытие» временной администрации и может быть пересмотрена
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Сделка по продаже группе QIWI принадлежащих банку «ФК Открытие» брендов и технологических решений «Рокетбанка» и «Точки» может быть пересмотрена, сообщили РБК в ЦБ.

«Сделка была заключена до введения временной администрации в банк «Открытие». Сейчас временная администрация изучает детали этой сделки с точки зрения ее влияния на стоимость активов банка и его издержек. По результатам анализа сделка будет либо подтверждена, либо пересмотрена», — говорится в поступившем в РБК сообщении Банка России.

Ранее в четверг гендиректор QIWI Сергей Солонин сообщил журналистам, что группа выкупила у санируемого ЦБ банка «ФК Открытие» бренды digital-банков «Точка» и «Рокетбанк».

QIWI выкупила у «ФК Открытие» технологии и бренд «Рокетбанка»
Финансы

«Мы приобрели только программное обеспечение и бренд. Сумму сделки мы не раскрываем», — сказал Солонин.

В банке «ФК Открытие» РБК пояснили, что для действующих клиентов «Рокетбанка» и «Точки» ничего не изменится.

«В рамках тестируемой мультибанковской модели «Открытие» использует ПО «Точки» и «Рокета». «ФК Открытие» также продолжит оставаться расчетным банком для действующих клиентов «Рокетбанка» и «Точки» и оказывать услуги процессинга», — сказал собеседник РБК.

«Рокетбанк» и «Точка» упоминались в пресс-релизе Банка России о санации «ФК Открытие» в числе финансовых организаций и специализированных сервисов, входящих в периметр сделки.

Позднее зампред ЦБ Василий Поздышев в интервью Reuters сказал, что временная администрация «ФК Открытие» планирует «развязать холдинг и банк» и часть попавших в периметр санации компаний может быть продана. Зампред ЦБ говорил также, что после введения в «ФК Открытие» временной администрации та приостановила реализацию ряда сделок, заключенных незадолго до запуска процедуры оздоровления банка. Однако, по словам Поздышева, сумма этих сделок «незначительна».

Авторы: Марина Божко, Евгений Калюков, Елена Пашутинская.
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