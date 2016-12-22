ЦБ разъяснил новый механизм экстренного предоставления ликвидности банкам

Получить прямую поддержку ЦБ теперь сможет банк любой значимости. Причем это возможно будет сделать под любое приемлемое обеспечение, следует из ответа регулятора. Как все будет на практике — покажет время, заявили эксперты

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Поддержку в рамках нового механизма ЦБ — экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ) смогут получить не только системно значимые банки. Об этом говорится в пояснении ЦБ, которое пришло в ответ на запрос РБК.

Как следует из объяснений, есть разница между новым механизмом и другим, который существовал ранее, — безотзывной кредитной линией (БКЛ). Ставка у этих механизмов одинаковая — ключевая ставка ЦБ плюс 1,75 процентного пункта (п.п.). БКЛ регулятор открывает только системно значимым банкам, обязанным выполнять норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ) по «Базель III».

Перечень системно значимых банков ежегодно с 2015 года утверждает ЦБ, сейчас в него входит десять крупнейших российских банков, на долю которых приходится 60% совокупных активов российского банковского сектора. Такой инструмент, как БКЛ, был внедрен потому, что даже для крупнейших российских банков соблюдать базельский норматив в силу особенностей российского рынка ценных бумаг на постоянной основе затруднительно.

Однако, как следует из разъяснений Банка России, разница между этими двумя инструментами поддержки банков ликвидностью со стороны регулятора все же есть.

Ключевые отличия

«В отличие от безотзывных кредитных линий, открываемых банкам, выполняющим норматив краткосрочной ликвидности, поддержку в рамках МЭПЛ могут получить и банки, не являющиеся системно значимыми», — говорится в разъяснении ЦБ. В то же время изначально в сообщении регулятора круг возможных претендентов на МЭПЛ не был четко определен. Регулятор лишь отметил, что «будет принимать решение о предоставлении банку средств в рамках МЭПЛ с учетом его финансовой устойчивости, а также системной значимости». Сейчас ЦБ уточнил: «Инструмент потенциально доступен широкому кругу банков».

Также, говорится в ответе ЦБ, в отличие от БКЛ Банк России в рамках МЭПЛ не гарантирует предоставление средств банку, заключившему с ним соглашение. В то время как безотзывная кредитная линия именно так и называется, потому что средства по ней от ЦБ в рамках открытого лимита банк может получить в любой момент. Решение о том, выделять или нет средства тому или иному игроку в рамках МЭПЛ, Банк России принимает индивидуально в каждом конкретном случае на основе комплексного анализа ситуации с банком, пояснили в ЦБ.

Кроме того, как пояснили РБК в ЦБ, в рамках МЭПЛ банки смогут использовать более широкий, чем в том числе по БКЛ, круг обеспечения. В обеспечение БКЛ ЦБ принимает векселя или права требования по кредитам, принимаемым ЦБ в залог по обеспеченным кредитам банкам, слитки золота, а также бумаги, включенные в ломбардный список. В рамках МЭПЛ перечень обеспечения шире: «Банк России жестко не ограничивает потенциальный перечень такого обеспечения». Впрочем, возможность заложить в ЦБ бумаги не из ломбардного списка, скорее, теоретическая, следует из разъяснений Банка России. «На первом этапе регулятор будет стремиться принимать от банков, обратившихся за МЭПЛ, те классы активов, процедура приема и оценки которых уже отработана, — пояснили в ЦБ, — что позволит максимально оперативно рассматривать вопрос о предоставлении средств».

В разъяснениях ЦБ приводится и пример типичной ситуации, в которой МЭПЛ может быть предоставлен: «Потребность в привлечении средств в рамках МЭПЛ может возникнуть у банка в результате действия различных внешних негативных факторов, приводящих к резкому оттоку средств, при этом у банка может не быть достаточного объема обеспечения, принимаемого по стандартным операциям денежно-кредитной политики, для покрытия такого оттока».

Интересно, что в ЦБ признают, что сами отчасти спровоцировали потребность в таком механизме. «Ситуация может быть особенно актуальной в условиях ужесточения требований Банка России к обеспечению в рамках стандартных операций», — говорится в ответе регулятора. Так, как ранее сообщал РБК, с 1 октября ЦБ перестанет включать в ломбардный список облигации банков и ряда других типов организаций.

МЭПЛ регулятор ввел с 1 сентября, сообщал РБК. Финансовые организации смогут воспользоваться им, если исчерпают другие источники привлечения средств. ЦБ будет предоставлять ликвидность в рублях на срок не более 90 календарных дней. Ставка по этим средствам будет равна действующей ключевой ставке, увеличенной на 1,75 п.п. При этом если обеспечением выступают ценные бумаги, то сделки будут проводиться в форме РЕПО, по другим видам обеспечения — в форме кредита. Одним из первых банков, которым ЦБ мог предоставить финансирование по новому механизму, стал банк «ФК Открытие», о санации которого регулятор объявил 29 августа. В случае с «ФК Открытие» ЦБ сообщил о применении мер финансового оздоровления. «Фактически часть рефинансирования, которая была предоставлена банку «Открытие», вписывается в концепцию этого механизма, — пояснял на брифинге по случаю объявления о санации банка первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

Дополнительные возможности

Как следует из разъяснений ЦБ, МЭПЛ — инструмент универсальный. «Он может быть использован Банком России не только при временных сложностях у банков с ликвидностью, но и как один из инструментов в рамках мер по финансовому оздоровлению», — говорится в ответе ЦБ.

Более того, если с первого раза выделенных ЦБ средств экстренной поддержки не хватило, за ней можно обратиться повторно, уточнили в Банке России. «Хотя пролонгации предоставления средств в рамках МЭПЛ не предполагается, в случае если указанного времени банку оказалось недостаточно для урегулирования проблем с ликвидностью, Банк России может повторно рассмотреть целесообразность предоставления средств в рамках МЭПЛ», — пояснил регулятор.

История вопроса

Раскрыл ЦБ в своих разъяснениях и историю создания нового инструмента поддержки банков, а также примеры из международной практики, на которые ориентировался: «Введение МЭПЛ не связано с текущей ситуацией на денежном рынке, Банк России давно вел работу по подготовке указанного механизма. МЭПЛ в том или ином виде есть в арсенале многих ведущих мировых центральных банков (ЕЦБ, Банка Англии, ФРС США и других). Рекомендации о создании МЭПЛ поступали Банку России в том числе от МВФ в рамках Программы по оценке финансового сектора».

Последний раз эта оценка (Financial Sector Assessment Program), проводимая Всемирным банком и МВФ, прошла в 2016 году.

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Оценка рынка

Участники рынка считают, что расширение перечня получателей прямой поддержки ЦБ за пределы списка системно значимых банков может повысить устойчивость системы в целом. «Банк России в особом порядке поддержал системно значимый банк «ФК Открытие», готовность ЦБ предоставить дополнительный механизм поддержки для банков, не входящих в этот перечень, повышает стабильность банковской системы в целом, — считает первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. — Даже если такой механизм не будет применяться на практике, его теоретическое наличие будет позитивно воспринято клиентами банков и инвесторами».

По мнению банкиров, решение о предоставлении поддержки может зависеть от значимости банка для системы и его дисциплинированности. «Принимать решение регулятор будет в зависимости от конкретного банка и случая, единой системы, скорее всего, не будет, — считает вице-президент банка «Новопокровский» Виталий Матюшкин. — При этом ЦБ, возможно, будет учитывать размер банка, причины возникновения необходимости привлечения поддержки, отсутствие замечаний, предписаний и ограничений со стороны регулятора, невовлеченность в деятельность по легализации доходов, полученных преступным путем».

«Возможно, ЦБ откажет в предоставлении поддержки банку, спасение которого сочтет неэффективным, например, если обнаружит в действиях руководства или собственников признаки недобросовестности», — рассуждает директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов​. Риски не получить ликвидность есть у тех, продолжает он, кто не располагает «приемлемым» обеспечением. Например, недвижимость под это определение вряд ли подходит, полагает он.

Зато, возможно, ЦБ согласится принимать долговые бумаги за пределами ломбардного списка, например банковские облигации (которые сам же и исключил из ломбардного списка) или акции (которые сейчас не принимаются регулятором в залог в силу консервативного подхода ЦБ к оценке риска).

Судя по всему, для регулятора в рамках этого механизма более принципиальным будет вопрос снижения давления на банковскую систему за счет поддержки того или иного банка, чем вопрос обеспечения, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Поэтому, возможно, это будут какие-либо неликвидные бумаги, облигации банков, не включаемых в ломбардный список, кредиты невысших категорий качества.

«Фактически ЦБ согласился принимать в обеспечение средств, предоставляемых в рамках МЭП​Л, нерыночные активы, — отмечает старший директор группы по анализу финансовых организаций Fitch Ratings Александр Данилов. — Регулятор расширил перечень инструментов поддержки для банков, не входящих в число системных, не ограничивая его жесткими требованиями к обеспечению, как это было, в частности, в рамках предоставления средств под залог активов из ломбардного списка».​