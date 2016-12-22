Трутнев рассказал о первой площадке для торговли криптовалютами в России

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что онлайн-платформа «Восход» первой в России получила одобрение Центробанка на торговлю криптовалютами

Юрий Трутнев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Вице-премьер и полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что онлайн-система «Восход», созданная для привлечения частных инвестиций в проекты Дальнего Востока, первой в России получила разрешение Банка России на торги криптовалютами, передает ТАСС.

«Мы рассматриваем возможность создания площадки по торгам криптовалютами. Центробанк нас поддержал. Система «Восход» первой в стране получила право работать с криптовалютами», — рассказал вице-премьер.

Он также добавил, что можно более эффективно использовать излишки электроэнергии в регионах для майнинга криптовалют. «Есть регионы, где есть переизбыток энергии — и у нас, и в Сибири. И там пока нет возможности перераспределить этот избыток в другие регионы, поэтому можно создавать компании, которые таким образом будут утилизировать несвязанные объемы электроэнергии, а люди смогут зарабатывать на этом», — заключил Трутнев.

Ранее полпред президента России на Дальнем Востоке уже предлагал, чтобы излишки электроэнергии, которые вырабатываются изолированными энергостанциями региона, использовались для майнинга биткоинов. «Работать с избытком электроэнергии вполне возможно. Эти проекты рассматриваются, какое решение будет принято — сейчас опережать время не буду, но мы работаем», — сказал тогда Трутнев и добавил, что криптовалюты в последнее время быстро дорожают и этот факт необходимо использовать.

О том, что одна из бирж России планирует запустить к торгам криптовалюту, говорил в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) первый зампредседателя Центробанка Сергей Швецов. «Идет дискуссия, товар это или нет», — сказал он, однако не пояснил, о какой бирже идет речь.

Тогда же глава Московской биржи Александр Афанасьев сообщил, что вопрос запуска торгов криптовалютами «постоянно находится в фокусе нашего [Мосбиржи] внимания». Однако, по его словам, решение проблемы осложняется тем, что Московская биржа может экспериментировать «только в правовом поле».

Центробанк также изучает вопрос создания национальной криптовалюты на основе технологии распределенных реестров, рассказала в ходе ПМЭФ первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. «Пока мы изучаем эту возможность, делаем несколько пилотных проектов, которые дадут понимание, как технология распределенных реестров в обработке больших объемов информации может быть полезна в том числе и для национальной цифровой валюты», — сказала она.

Сообщалось, что идею введения национальной криптовалюты также «обсуждает с заинтересованными сторонами» Росфинмониторинг.