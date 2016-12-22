Трамп запросил у конгресса $7,8 млрд на ликвидацию последствий «Харви»

Президент США Дональд Трамп обратился к конгрессу с просьбой выделить первоначальные $7,88 млрд на ликвидацию последствий от урагана «Харви», сообщает Reuters со ссылкой на директора Бюджетного управления Белого дома Майка Малвейни.

В письме к спикеру Палаты представителей Полу Райану, которое направил Малвейни в конгресс, также указывается, что невозможность превысить потолок госдолга, который, как ожидается, будет достигнут к концу сентября, может помешать дальнейшим запросам средств в случае стихийных бедствий.

Ранее сообщалось, что Трамп пожертвует из личных средств $1 млн в фонд борьбы с последствиями урагана «Харви».

Ураган «Харви», обрушившийся на южные штаты, стал сильнейшим за последние 12 лет. По последним данным, число погибших от удара стихии в штате Техас достигло 47 человек.





