Минэкономразвития вдвое улучшило прогноз по росту инвестиций

Минэкономразвития представило свой новый прогноз по инвестициям: в этом году они вырастут в два раза сильнее, чем ожидалось раньше

Максим Орешкин (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Инвестиции в 2017 году вырастут на 4,1% по сравнению с прошлым годом, говорится в обновленном прогнозе Минэкономразвития, который в четверг представил глава ведомства Максим Орешкин. Прошлый, апрельский прогноз предусматривал рост лишь на 2%.

В последующие годы ожидается ускорение роста инвестиций до 4,7, 5,6 и 5,7% в 2018–2020 годах соответственно. В прошлой версии прогноза рост инвестиций в этот период держался вокруг отметки в 2%.

Рост инвестиций — «главное отличие» новой версии прогноза от прошлой, сказал Орешкин. Именно он, по словам министра, будет способствовать росту ВВП. Но пока она лишь продолжает восстанавливаться, уровней 2013 года не достигла, пояснил Орешкин, именно с этим и связан быстрый рост.

Инвестиционная аномалия случилась во втором квартале: рост вложений составил 6,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и стал неожиданностью для рынка. Впрочем, после этого динамика инвестиционной активности стала «неоднородной», отмечал Центробанк. Неожиданный рост, по оценке регулятора, «был связан с временными специфическими факторами, такими как размещение больших объемов заказов на отечественных предприятиях. С тем, что инвестиции не будут расти теми же темпами, что и во втором квартале, согласился и Орешкин.

Еще лучше ситуация с инвестициями обстоит в целевом прогнозе, согласно которому они должны ускориться до 8,6% к 2020 году. Но это хуже, чем в прошлой версии, когда рост был 9,8%. Траектория роста инвестиций будет более плавной, он переносится на более ранний период, пояснил Орешкин.

Пересмотрело Минэкономразвития и ожидания по экономике в целом, хотя и не так значительно. Если раньше ВВП в этом году должен был вырасти на 2%, а в следующие три года на 1,5% (по базовом сценарию), то теперь прогноз пересмотрен до роста на 2,1% в этом году и на 2,1–2,3% в 2018–2020-м. По целевому сценарию, включающему меры по ускорению темпов роста экономики, рост должен ускориться до 3,1% к 2020 году (столько же было и в прошлой версии прогноза).

Устойчивый рост экономики, который начался в середине прошлого года, продолжается, заявил Орешкин. Хотя июльские значения и выглядят слабее (по итогам первого полугода ВВП, по данным Росстата, вырос на 2,5%, а в июле, по оценке Минэкономразвития, — на 1,5%), это связано со временными факторами, отметил министр. Во-первых, это ослабление динамики сельского хозяйства, связанное со «смещением урожая» из-за холодной погоды весной и летом. Второй фактор — крепкий курс рубля, который привел к слабости внешнего спроса.

«Мы ожидаем довольно крепкой осени от экономической динамики», — заявил Орешкин. Этому поспособствуют восстановление ипотечного, розничного и инвестиционного корпоративного кредитования, а также рост реальных зарплат и тех же инвестиций, пояснил он.

Ускорению темпов роста экономики должны помочь достижение таргета по инфляции в 4%, новое бюджетное правило (схема по направлению в бюджет денег от нефти дороже $40), закупка валюты Минфином, регулирование неналоговых платежей, реформа контрольно-надзорной реформы, цифровизация экономики, отраслевые меры и так далее, говорится в материалах министерства.

Рост промышленности укрепится до 2,5–3% к 2020 году в зависимости от сценария. Розничный товарооборот увеличится в этом году лишь на 1,2%, но в следующие три года рост составит 2,5–3,3% (значения колеблются в зависимости от сценария). Рост производительности труда должен разогнаться до 2,6–3,1% к 2020 году. Минфин поддержал прогноз, сказал Орешкин журналистам.

Пока что реализованных мер недостаточно для достижения целевого сценария по росту ВВП к 2020 году, признал Орешкин. Многие меры, которые должны помочь российскому ВВП обогнать по росту среднемировые показатели, уже внесены в правительство, сказал он. Отвечая на вопрос о том, есть ли среди них какие-либо налоговые предложения (Минэкономразвития и Минфин ранее выступили за налоговый маневр, предусматривающий снижение ставок страховых взносов и рост НДС), Орешкин лишь сообщил, что базовый прогноз построен на текущей налоговой системе, а в целевом «возможны развилки, они еще продолжают обсуждаться».