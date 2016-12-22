Авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратила полеты чартерных рейсов

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» объявила о полном прекращении чартерных рейсов. Перевозчик планирует ввести внешнее антикризисное управление. В Росавиации заявили, что ведутся переговоры с другими компаниями о вывозе пассажиров

Самолет Boeing 777-200 авиакомпании «ВИМ-Авиа» (Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС)

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» полностью прекратила полеты чартерных рейсов. Об этом говорится в сообщении Росавиации, поступившем в РБК.

«Рассматриваются различные варианты, в числе которых введение антикризисного управления и отстранение существующего руководства от контроля за экономической деятельностью», — заявили в ведомстве.

В сообщении также говорится, что ведутся переговоры с другими перевозчиками о замене самолетов на «социально значимых направлениях». «С российскими авиакомпаниями ведутся переговоры о замене «ВИМ-Авиа» на социально значимых направлениях в города Дальнего Востока», — пояснили в Росавиации.

Авиакомпания «не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования» и планирует «введение внешнего антикризисного управления», говорится в опубликованном в группе во «ВКонтакте» сообщении перевозчика.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в авиакомпании «ВИМ-Авиа» сложилась тяжелая экономическая ситуация. Закончились оборотные средства, финансирование заморожено, и приостановлено обслуживание в аэропортах.

В данный момент мы продолжаем переговоры с финансовыми структурами о поддержке авиакомпании для нормализации ситуации и скорейшего вывоза пассажиров. Авиакомпания рассчитывает на поддержку госорганов, а также партнеров из туристической отрасли. И поскольку авиакомпания не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования, мы планируем введение внешнего антикризисного управления», — говорится в сообщении на странице компании.

«Мы принимаем все возможные меры для скорейшего вывоза пассажиров», — заверил перевозчик.

Ранее Росавиация объявила о начале внеплановой проверки «ВИМ-Авиа» в связи с массовой задержкой рейсов, в том числе из Домодедово, основного аэропорта компании, из-за задолженности по оплате топлива. До этого Генпрокуратура обвинила ведомство в бездействии в сложившейся ситуации. В надзорном ведомстве предупредили, что могут произойти новые массовые нарушения, связанные с задержками рейсов авиакомпанией. Также Генпрокуратура потребовала от Росавиации дать оценку соответствия «ВИМ-Авиа» сертификационным требованиям.



По данным Генпрокуратуры, с января по август 2017 года 12% рейсов «ВИМ-Авиа» вылетели с задержкой свыше двух часов, в абсолютном выражении количество задержанных рейсов достигло 1020 рейсов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, заподозрив должностных лиц компании в «хищении денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере». Следователи считают, что руководство авиакомпании знало о нехватке средств для закупки топлива и о невозможности выполнить свои обязательства перед пассажирами, однако продажа билетов продолжалась. Таким образом, «ВИМ-Авиа», как полагают в СК, получила «путем обмана денежные средства в размере свыше 1 млн руб.».

