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Финансовые результаты строительной отрасли упали более чем на 60%
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Финансовые результаты строительной отрасли упали более чем на 60%
Экономика, 20:12
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Финансовые результаты строительной отрасли упали более чем на 60%
Прибыль российских компаний за вычетом убытков снизилась в первом полугодии в среднем на 10%. Особенно просели строительство и торговля. Это сигнал к замедлению роста инвестиций, говорят эксперты

Финансовый результат деятельности организаций (прибыль минус убыток) в первом полугодии сократился на 10,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года — 4,97 трлн руб. против 5,57 трлн руб. Годом ранее наблюдалась обратная динамика — тогда за первые шесть месяцев финансовый результат отечественных компаний улучшился на 5,3%. Об этом говорится в данных Росстата, опубликованных в пятницу.

Удар от строительства

Убыточными оказалась почти треть организаций. Результаты пошли вниз из-за нескольких базовых отраслей. Результат компаний, занятых обрабатывающими производствами, снизился на 15,6%. В то же время динамика производства по этому виду деятельности в январе-июне была положительной — рост составил 1,2%. Одна из причин такого противоречия — замедление инфляции, говорит заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло. Во втором полугодии обрабатывающая промышленность «исправится», прогнозирует он, увеличение темпов роста цен уже наблюдается, и немаловажную роль в этом играет летнее ослабление рубля. При этом компании «вполне удовлетворены своим финансовым положением и оценивают его гораздо лучше», чем годом ранее, по словам Цухло.

Резко вырос результат в добыче полезных ископаемых — на 29,2%. Холодное лето в 2,4 раза улучшило показатели в добыче угля и в 2,3 раза — в производстве и распределении газообразного топлива.

​Сильнее всего итоговый результат ослабило финансовое положение компаний из отраслей, значительнее остальных пострадавших от кризиса и снижения покупательской способности населения. Речь идет об организациях розничной и оптовой торговли (там результат снизился почти на 30%), а также строительных компаниях, где зафиксировано падение сразу на 63,3%. Но в нынешней статистике есть и позитивный момент: прибыль за последние 12 месяцев год к году все равно выше на четверть (хотя еще в мае была выше на 40%), отмечает в своем обзоре главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой.

Влияние на инвестиции

Данные Росстата сигнализируют о дальнейшем замедлении инвестиций, говорит главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Олег Кузьмин. Раньше они увеличивались в том числе и благодаря росту прибыли, теперь таких темпов не будет, хотя инвестиции и не остановят рост, указывает он.

Инвестиционные планы компаний замедляются уже два месяца, говорит Цухло: одна из причин — снижение прибыли, а вторая — все то же ослабление рубля, из-за которого закупки импортного оборудования теперь обходятся дороже. С начала июня средний курс доллара составил 59,1 руб., в марте-мае он находился на уровне 57,2 руб. (данные терминала Bloomberg).

Ухудшило положение организаций и сельское хозяйство (а вместе с ним лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство) — сальдированный результат компаний из этих отраслей снизился на 13,9%. Это сопровождалось и сокращением темпов роста сельского хозяйства: по данным Росстата, в первом полугодии они составили лишь 0,2%, хотя годом ранее было 3,4%.

Инвестиции в основной капитал во втором квартале выросли на 6,3% (максимум с 2012 года), что стало неожиданностью для рынка. Восстановлению инвестиционной активности, в частности, поспособствовали вложения в крупные инфраструктурные проекты — Керченский мост и газопровод «Сила Сибири», объяснил в пятницу ЦБ. В третьем квартале, как прогнозирует регулятор, темпы замедлятся до 4-5%.

После снижения прибыли и следующего из него замедления роста инвестиций можно ожидать и более низкий рост ВВП, указывает Полевой. Во втором квартале рост вложений ускорил экономику до 2,5% год к году, что стало рекордом с 2013 года. В третьем квартале ЦБ прогнозирует замедление до 1,7–2,2%.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: прибыль , Росстат , убыток
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