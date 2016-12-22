Путин ответил на опасения о слишком низкой инфляции

Инфляция, опустившаяся значительно ниже ориентира ЦБ, вызывает опасения у некоторых экспертов, заявил Владимир Путин. Но такая «чрезмерная на первый взгляд осторожность» регулятора оправданна, считает он

Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Инфляция упала до 2,7% по состоянию на 16 октября (в годовом выражении), заявил президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет». Это «позволяет рассчитывать», что по итогам года она окажется ниже целевого уровня ЦБ в 4%, добавил он.

«Я знаю, безусловно, что некоторые специалисты выражают озабоченность в связи с таким низким для нашей экономики уровнем инфляции. И некоторые специалисты видят в этой динамике дефляционную угрозу для экономики», — сказал Путин.

Но центральные банки и регуляторы, которые таргетируют инфляцию, практически во всех странах мира проявляют подобную «чрезмерную на первый взгляд осторожность», отметил президент. По его мнению, она «в известной степени оправданна, потому что рисков пока еще много». И для российской экономики, которая зависит от мирового сырьевого рынка, пока еще много угроз, пояснил он.

«Поэтому я прекрасно понимаю и в целом одобряю деятельность Центрального банка, который ведет себя таким образом, так осторожно. Но вместе с тем хочу подчеркнуть, что ценовая устойчивость (этого никто никогда не отрицает) играет важную роль с точки зрения процентных ставок в целом для макроэкономической стабильности», — заявил Путин.

По итогам года инфляция составит 3,2%, говорится в прогнозе Минэкономразвития, на основе которого верстается бюджет. На следующие три года ожидания министерства совпадают с таргетом ЦБ в 4%. Разговоры о снижении ориентира пока преждевременны, но «могут появиться», ​говорил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.