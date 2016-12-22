«Снижение цен на 80%» на фрукты и овощи оказалось ошибкой сканирования

Минэкономразвития ожидает снижения цен на фрукты и овощи в июне—сентябре не на 80%, как сообщали СМИ, а на 20%. Ошибка возникла из-за неверного сканирования документа в системе «Гарант»

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Снижение цен на плодоовощную продукцию в сентябре по сравнению с июнем составит 19,6%, ожидает Минэкономразвития. Такие данные содержатся в письме ведомства «О разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Ранее газета «Известия», ссылаясь на это письмо, сообщила, что падение цен на фрукты и овощи за три месяца составит 79,6%.

Письмо Минэкономразвития (оно датируется 26 апреля 2017 года) доступно в базе данных «Гарант», и в нем действительно содержится цифра -79,6% (РБК ознакомился с документом, скриншот с этими данными есть в распоряжении редакции). В «Гарант» загружена оцифрованная копия письма. Оригинальную версию Минэкономразвития не публиковало, но она доступна на сайтах ряда региональных министерств и правительств (например, в Курганской или Орловской областях). В этом документе прогноз министерства по ценам на фрукты и овощи на январь—июнь составляет 19,6%.

Скорее всего, ошибка была допущена при распознавании системой «Гарант» копии письма Минэкономразвития, говорит собеседник РБК, близкий к ведомству. По его словам, министерство уже оповестило «Гарант» об ошибке. Собеседник в «Гаранте» подтвердил РБК, что это была «техническая ошибка», информация о ней уже поступила в компанию, данные будут исправлены в четверг.

Представитель Минэкономразвития сказал РБК, что, по прогнозу ведомства, «в августе—сентябре на рынке продовольственных товаров будет наблюдаться дефляция», не уточнив конкретных цифр. «Основной отрицательный вклад будет вносить снижение цен на плодоовощную продукцию. Уточненная оценка внутригодовой динамики цен на товары и услуги в целом, в том числе на плодоовощную продукцию, будет представлена в рамках материалов к прогнозу социально-экономического развития РФ», — сказал собеседник.

Минэкономразвития в обзоре «Картина инфляции» писало, что в ближайшие месяцы цены на плодоовощную продукцию могут снизиться на 15%. «Это может внести в накопленную инфляцию дополнительный вклад в размере около -0,6 п.п. за август—сентябрь 2017 года», — прогнозирует ведомство. Подешевевшее продовольствие, по его ожиданиям, в августе замедлит инфляцию до 3,3–3,6% год к году (по сравнению с июлем цены снизятся на 0,3–0,5%).