Медведев обвинил США в намерении похоронить «Северный поток-2»

Глава российского правительства уверен, что действия властей США объясняются попытками вытеснить Россию с европейского газового рынка, освободив его для американских компаний

Дмитрий Медведев (Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg )

Противодействие властей США постройке газопровода «Северный поток-2» объясняется их заботой об интересах американских компаний, уверен глава правительства России Дмитрий Медведев.

По его словам, стремясь добиться своих целей и вводя​ в отношении российских проектов санкции, власти США не стесняются оказывать «недвусмысленной воздействие» и на ЕС. А сами США действуют в высшей степени прагматично.

«Причем здесь прагматизм именно самого высокого уровня, потому что просто американская администрация, ну и конгресс естественно, который такие решения принимает, пытаются продвинуть своих поставщиков и заместить Россию на этом рынке», — сказал Медведев, выступая на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиля (цитата по «Интерфаксу»).

Финляндия, по словам Медведева, также относится к «Северному потоку-2» с практической точки зрения, оценивает его как «нормальный коммерческий проект» и не политизирует. В то же время позиция Еврокомиссии, которая намерена предложить России подписать по «Северному потоку-2» отдельное соглашение, не столь прагматична и неприемлема для России.

«На наш взгляд, это неприемлемо с точки зрения равенства отношения ко всем инвесторам, поскольку подобные проекты реализовывались вне всяких соглашений на основании двусторонних договоренностей», — пояснил Медведев.

В начале июня 2017 года специальный представитель Госдепартамента США Мэри Уорлик пообещала, что США помогут Европе преодолеть зависимость от российского газа и раскритиковала проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Эти проекты могут «подорвать усилия Европы» диверсифицировать энергетические поставки, так как они усиливают «российское доминирование на газовом рынке», сказала тогда Уорлик.

Президент США Дональд Трамп ​2 августа подписал закон о возможности расширения санкций в отношении российских нефтегазовых компаний, поставивший под угрозу строительство экспортных газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

«Закон о санкциях ставит под угрозу партнеров, инвесторов, кредиторов и подрядчиков «Газпрома» и создает риски того, что строительство обоих газопроводов будет задержано», — предупредили позднее аналитики рейтингового агентства Moody`s.

Аналитики международного рейтингового агентства S&P Елена Ананькина и Саймон Редмонд также прогнозировали, что новый закон может создать сложности в отношении строящихся российских газопроводов, затруднить техническое обслуживание существующих трубопроводов, в том числе проходящих по территории Украины, и даже вызвать временное прекращение поставок в Европу.

Медведев ранее сравнил подписание Трампом нового закона с началом «полноценной торговой войны».