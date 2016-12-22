Число компаний с долгами по зарплате достигло рекорда за 2017 год

Количество организаций с просроченными долгами по зарплатам достигло наибольшего значения с начала года. Но сам объем задолженности не настолько велик и не вызывает беспокойства у властей

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Количество организаций, у которых имеются просроченные долги по зарплате перед своими сотрудниками, к 1 августа выросло до 471, что стало рекордом с начала этого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В прошлый раз число задолжавших сотрудникам компаний превышало нынешнее в ноябре прошлого года (по данным на 1 декабря, просроченные долги были у 486 компаний). Впрочем, по меркам последних двух лет данные на 1 августа не настолько плохи: в начале августа прошлого года просроченные долги перед своими сотрудниками имели 500 организаций, а в марте 2016-го такую проблему фиксировали в 560 компаниях. Вряд ли это устоявшийся тренд, рассуждает руководитель направления «Денежно-кредитная политика» Экономической экспертной группы (ЭЭГ) Мария Иванова: динамика других показателей не свидетельствует об ухудшении ситуации в этой сфере.

В России достаточно жесткое законодательство в части мер по борьбе с просрочкой по зарплатам, отмечает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, это явление, по сути, побороли еще в 2009 году. Очередное ужесточение произошло в октябре прошлого года. В законодательстве прописали предельные сроки выплаты зарплаты (дважды в месяц не позже 15 дней после отработанного периода). Верхняя планка штрафа для должностных лиц за задержку зарплаты выросла с 5 тыс. до 20 тыс. руб. Ужесточились и санкции для организаций и должностных лиц при повторном нарушении: раньше компаниям в таком случае приходилось платить не более 70 тыс. руб., а с октября — 100 тыс. руб., для руководителей штраф вырос с 10–30 тыс. руб. до 20–30 тыс. руб. Вдвое выросла компенсация, которую работодатель уплачивает работнику за задержку зарплаты (она рассчитывается на основе ключевой ставки ЦБ).

Сам объем просроченной задолженности не настолько велик, хотя он и растет с мая — на 1 августа он составил 3,5 млрд руб. (максимум в этом году был зафиксирован по итогам апреля — 3,8 млрд руб.). «Ситуация с задолженностью по заработной плате не вызывает беспокойства. На 1 августа 2017 года она составляет менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности», — отмечает представитель Минэкономразвития. Острой проблемы по просроченной задолженности в России нет, в последние годы негативная динамика иногда наблюдалась, но «она не принимала тех масштабов, чтобы об этом беспокоиться и принимать какие-то меры», добавляет Иванова. РБК направил запрос в Минтруд.

Число работников, перед которыми их работодатель имеет просроченные долги, сейчас составляет 64,2 тыс. человек. Таким образом, в среднем каждый сотрудник, которому задолжала компания, должен получить от нее 53,8 тыс. руб. А каждая задолжавшая организация в среднем имеет долг в размере 7,3 млн руб.

«В основном это задолженность, которая в большей степени связана с предприятиями, оказавшимися на грани банкротства. Потому что пока предприятие не ликвидировано, данные по нему входят в статистику», — отмечает Сафонов. Сейчас «взрывного роста нет», нынешний показатель — результат обстоятельств, которые сложились ранее, напоминает он: «С учетом того что у нас достаточно много строительных компаний оказалось на грани банкротства в прошлом году, появился такой накопленный эффект».

Ускорение экономики не остановило роста банкротств российских компаний. По подсчетам Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП), ранее поступившим в РБК, во втором квартале их количество выросло на 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года (или на 2,8% по сравнению с первым кварталом с устранением сезонных факторов). Нынешний уровень «всего лишь на 2,7% ниже пиковых значений первого квартала 2015 года», отмечают аналитики в своем докладе. Тенденция не меняется из-за двух основных факторов: «отсутствия позитива в части потребительского спроса» и «консервативного» снижения ключевой ставки.

Интенсивность банкротств увеличилась почти во всех отраслях. Но ускорившийся рост экономики во втором квартале (на 2,5% год к году) должен «способствовать локализации новой волны банкротств», ожидает ЦМАКП.