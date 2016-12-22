Эксперты назвали главную жертву торговой войны между США и Китаем

Торговая война между США и Китаем, о которой заявил стратег Белого дома перед уходом в отставку, больше ударит по Пекину, считают эксперты. Для крупнейших торговых партнеров Китая она не несет значительной угрозы

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От торговой войны между США и Китаем, о которой на прошлой неделе заявил стратег Белого дома Стив Бэннон, в первую очередь пострадает Пекин. На экспортно ориентированные отрасли США и других развитых экономик, являющихся крупнейшими торговыми партнерами КНР, она не окажет ощутимого воздействия. К такому выводу пришли эксперты американского аналитического центра The Conference Board, проанализировав торговую статистику. Выдержки из обзора приводит FT.

США и ЕС — два крупнейших торговых партнера Китая. Экспорт в КНР их продукции с добавленной стоимостью составляет приблизительно 0,7 и 1,6% от их ВВП соответственно. Экспорт же продукции с добавленной стоимостью из Китая в США составляет около 3% от китайского ВВП — свидетельство того, что возможные потери Пекина от торгового противостояния с Вашингтоном более значительны, заключают эксперты The Conference Board.

«Торговая война между США и Китаем, как следует из торговой статистики, вряд ли станет ощутимой угрозой для американской экономики», — приводит FT комментарий старшего экономиста The Conference Board Эрика Лунда.

Тем не менее Лунд предупредил, что сопутствующий ущерб от полномасштабной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира будет значительным для обеих сторон. «Торговая война может задеть другие важные сферы американо-китайского взаимодействия, которые вызовут достаточно болезненные последствия для США, — отметил эксперт. — Спад в торговле также сразу скажется на потребителях посредством инфляции».

На прошлой неделе Стив Бэннон, занимавший пост главного стратега Белого дома, сказал в интервью журналу American Prospect: «Мы находимся в состоянии экономической войны с Китаем. Через 25 или 30 лет только один из нас будет гегемоном, и это будут они, если мы продолжим идти нынешним путем». В пятницу, 18 августа, Бэннон ушел со своей должности и покинул администрацию США.

МИД КНР в ответ на комментарий Бэннона заявил, что от торгового противостояния США и Китая пострадают обе страны. Китайская газета Жэньминь жибао пошла дальше, заявив, что США не смогут в такой торговой войне выйти победителем.

Согласно исследованию, хотя прямые и косвенные риски, которым подвержены международные корпорации из-за зависимости от таких факторов, как валютная политика и выездной туризм, «возрастают как в степени, так и в охвате», с точки зрения торговли «мир по большей части слабо зависит от Китая». Главными исключениями из этого правила являются Южная Корея и крупные экспортеры природных ресурсов, такие как Австралия, чей экспорт продукции с добавленной стоимостью в Китай составляет 6,8 и 4,4% от их ВВП соответственно.

В пятницу, 18 августа, США начали расследование в отношении предположительного нарушения Китаем интеллектуальных прав американских компаний, следует из заявления американского торгового представителя Роберта Лайтхайзера. Расследование открыто в рамках 301-го раздела закона США о торговле 1974 года, который наделяет этого чиновника правом принимать любые меры, чтобы ликвидировать нарушения торговых соглашений. Поручение изучить целесообразность расследования в отношении Китая 15 августа дал президент США Дональд Трамп. Закон дает право его администрации облагать пошлинами товары отдельных стран, не обращаясь в ВТО, объяснил Bloomberg Уоррен Маруяма, бывший юрисконсульт Торгового представительства США, входящего в исполнительный офис президента США.

Китай готов ответить на любые ограничительные меры США во взаимной торговле, сообщал Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. В частности, Пекин может инициировать в отношении американских компаний налоговые, антимонопольные или антидемпинговые расследования. Кроме того, власти Китая могут сократить госзакупки американских товаров.

«В противостоянии страны с большим торговым дефицитом со страной с большим торговым профицитом победу всегда одерживает вторая», — сказал Bloomberg Майкл Эври, глава направления «исследования финансовых рынков» гонконгского подразделения Rabobank. Дефицит США в торговле с Китаем товарами и услугами с добавленной стоимостью в 2014 году составил $200 млрд, т.е. немногим более половины всего торгового дефицита объемом $360 млрд.

На июнь Китай являлся вторым по величине торговым партнером США, третьим по величине экспортным рынком и крупнейшим импортером. США экспортируют в Китай 26% самолетов Boeing, 56% соевых бобов, 16% автомобилей и 15% микросхем, по данным «Жэньминь жибао». Китай — крупнейший в мире импортер продуктов питания и энергии — на страну приходится по 20% от глобального объема потребления товаров двух секторов.​

Лобби против Трампа

Если Трамп решит исполнить свои предвыборные обещания и начнет ограничивать Китай в торговле, он наживет себе очень влиятельного врага — крупный американский бизнес, пишет Bloomberg. Американские компании предпринимают максимум усилий, чтобы не уступить конкурентам свою долю на китайском рынке, самом быстрорастущем в мире, отмечает агентство.

«Американский бизнес будет активно лоббировать свои интересы, и рынки также способны привести Трампа в чувство, — сказал Джеймс Макгрегор, специалист по истории китайского капитализма. — Если фондовый рынок увидит, что меры Вашингтона больно ударят по Boeing, автопроизводителям, IT-компаниям, сельскохозяйственным предприятиям, то он значительно просядет».

У Торговой палаты США и других организаций, продвигающих международную торговлю, есть влиятельные союзники в обеих платах конгресса. С одной стороны, они готовы рассмотреть предложения Трампа, но с другой — они слишком долго являлись свидетелями выгод, которые свободная торговля приносит как их родным штатам, так и всей американской экономике.

Американский бизнес уже не раз противостоял Белому дому в вопросах торговли с Китаем, пытаясь защитить свои интересы от возможного ущемления.

Поскольку Трамп не входит в традиционный вашингтонский истеблишмент, он может более активно противостоять лоббистским усилиям, чем предыдущая администрация, сказал профессор Университета Калифорнии в Сан-Диего Виктор Ших, специалист по китайской политике и финансам. Один из главных возникших сейчас вопросов заключается в том, смогут ли лоббистские группы в итоге склонить президента на свою сторону, рассуждает эксперт.

По оценке исследовательской организации Rhodium Group, объем инвестиций американского бизнеса в китайскую экономику превысили $228 млрд с 1990 года.