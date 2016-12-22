Правительство и регионы разошлись в оценке дефицитов их бюджетов в 70 раз

Регионы ожидают дефицит своих бюджетов по итогам года на уровне 1,1 трлн руб. — в 70 раз больше, чем прогноз федерального правительства. Глава Счетной палаты назвала эти расхождения «фантастическими»

Татьяна Голикова (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Общий дефицит региональных бюджетов, по оценкам самих регионов, составит в 2017 году 1,1 трлн руб., тогда как правительство оценивает их дефицит по итогам года лишь в 15 млрд руб., рассказала глава Счетной палаты Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы в среду, 18 октября. Оценки регионов и федерального центра, таким образом, расходятся в 70 раз, следует из цифр, приведенных Голиковой.

Если регионы исполнят то, что запланировали, то в четвертом квартале 2017 года их дефицит должен составить «фантастическую цифру» — 1,6 трлн руб., сказала Голикова. На 1 октября исполнение бюджетов регионов сложилось с профицитом в 0,5 трлн руб., уточнила представитель Счетной палаты РБК.

По мнению Голиковой, регионы существенно завышают те расходы, которые планируют себе в процессе исполнения бюджета, исполнить такие завышенные цифры «практически нереально».

По состоянию на 1 октября регионы запланировали свои доходы в 2017 году на общую сумму 10,1 трлн руб., а расходы — на 11,2 трлн руб., привела актуальные данные глава Счетной палаты. Прогнозируемый дефицит, таким образом, составляет около 1,1 трлн руб. Однако, согласно «Основным направлениям бюджетной политики» (.doc), приложенным Минфином к проекту федерального бюджета на следующие три года, дефицит региональных бюджетов составит 15 млрд руб.

«Такая разница связана с более высокой оценкой правительством доходов, чем оценивают регионы, — это 500 млрд руб. и существенно меньшим, на 510,5 млрд руб., [ожидаемым] исполнением расходов», — заключила Голикова, призвав Минфин проанализировать небрежность в планировании региональных бюджетов. РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

Глава Счетной палаты выступала на заседании Госдумы по вопросу принятия поправок в федеральный бюджет 2017 года. Дума одобрила эти поправки в среду: «за» проголосовали 317 депутатов, 58 выступили против, один воздержался. Фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» не поддержали изменения в бюджете.

В ходе представления поправок министр финансов Антон Силуанов заявил, что законопроект «не предусматривает изменения бюджетной конструкции», а касается только перераспределения средств из-за изменения макроэкономических показателей. Ранее он сообщал, что за счет дополнительных доходов и сэкономленных расходов бюджет в 2017 году получит 273 млрд руб. Из них 200 млрд руб. пойдут на досрочное погашение кредитов оборонных предприятий за счет федерального бюджета, остальное получат в виде субсидий Россельхозбанк и Фонд развития промышленности.