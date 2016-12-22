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Минфин определился с налоговыми льготами жильцам идущих под снос хрущевок
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Минфин определился с налоговыми льготами жильцам идущих под снос хрущевок
Реновация Москвы, 15 авг, 20:13
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Минфин определился с налоговыми льготами жильцам идущих под снос хрущевок
Минфин разработал поправки к законопроекту, который предоставит участникам программы реновации налоговые льготы. Хотя закон должен заработать в 2018 году, власти обещают преференции по нему и тем, кто переедет в 2017 году
Новостройки программы реновации (Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС)

Минфин разработал проект поправок к законопроекту о налоговых преференциях для участников программы реновации — граждан, соответствующее уведомление появилось на портале размещения нормативных правовых актов. Законопроект, которым предлагается дать налоговые льготы участникам программы реновации, был внесен в Госдуму и одобрен ей в первом чтении еще в июле.

Принципиально налоговые преференции были предусмотрены и первоначальным законопроектом, разработанным депутатом Николаем Гончаром. Недвижимость, полученная по программе реновации, считается доходом. Сейчас в Налоговом кодексе нет норм, которые бы позволяли освободить участников программы от уплаты НДФЛ по такому доходу. Налоговая льгота защитит права граждан-участников программы реновации - исключит для них появление дополнительной налоговой нагрузки, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проектом Минфина вносятся корректирующие поправки и уточнения технического характера, они не противоречат тому, что разрабатывал Николай Гончар, пояснил РБК представитель Минфина. В частности, уточняется перечень доходов, освобождаемых от НДФЛ, и порядок предоставления налогового вычета по НДФЛ при продаже помещения, указано в карточке проекта на regulation.gov.ru. Впрочем, текст поправок пока недоступен.

Минфин подготовил поправки по поручению правительства. Кабмин в июле в своем отзыве на законопроект указывал, что готов поддержать документ ко второму чтению в случае его доработки.

Одобренный Госдумой в первом чтении законопроект предлагал освободить от обложения НДФЛ только «доходы в виде объектов недвижимого имущества», полученных гражданами в собственность от фонда реновации. Правительство указывало, что участники программы реновации по закону могут получить не только равнозначную или равноценную недвижимость, но и денежное возмещение. Автору предложили доработать норму, предусмотрев освобождение от НДФЛ не только дохода в виде недвижимого имущества, но и денежные возмещения.

Также предлагалось доработать законопроект с точки зрения предоставления Фонду реновации налоговых льгот (по налогу на прибыль и НДС), говорилось в заключении правительства. В частности, с учетом необходимости согласования его положений с нормами закона. В Минфине не пояснили, будет ли содержать такие доработки проект поправок к законопроекту депутата Гончара, отметив, что «вопросы в настоящее время прорабатываются».

Впрочем, помогут ли они тем, кто попадет в первый этап переселения, — вопрос. Законопроект о налоговых преференциях участникам программы реновации, в случае его принятия, должен вступить в силу с 1 января 2018 года и «не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу», следует из текста документа. Ранее, в мае, заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявлял, что первые переселения по программе реновации могут начаться уже в конце 2017 года.

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«Правительство Москвы считает, что этот закон должен распространяться на всех, кто получит квартиры по программе реновации», — пояснил РБК представитель мэрии Москвы.

Автоматически налоговая льгота не распространится на всех участников программы реновации, объясняет юрист Goltsblat BLP Анна Зверева. Налоговая льгота может иметь обратную силу, но сроки должны быть прописаны в законопроекте: на какие отношения и с какого срока льгота начинает действовать, поясняет Зверева. Необходимые мероприятия по выработке согласованной позиции с федеральными структурами и Федеральным собранием будут проведены, заявили РБК в пресс-службе мэрии.

Власти Москвы 8 августа утвердили постановление о Фонде содействия реновации, попечительский совет которого возглавит мэр столицы Сергей Собянин. О том, что правительство планирует в 2017 году создать Фонд содействия реновации, стало известно в конце мая текущего года. Как сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, фонд будет заниматься строительными работами, оформлением земельных участков, а также будет заказывать проектную документацию. Фонд намерен осваивать не менее 100 млрд руб. в год.

В начале августа мэр Москвы Сергей Собянин утвердил список сносимых домов. Всего под реновацию попадают 5,1 тыс. многоквартирных домов. Всего в подлежащих сносу зданиях проживают около 1 млн человек.

Закон о сносе пятиэтажек в Москве был принят Госдумой 14 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня. 1 июля закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.
Автор: Анна Могилевская.
Теги: Минфин , Марат Хуснуллин , Сергей Собянин , программа реновации
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