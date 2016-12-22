Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования

ЦСР Алексея Кудрина, готовящий долгосрочную стратегию развития страны, раскрыл размеры своего финансирования. Центр пишет свою стратегию без денег из бюджета, а 90% его финансирования обеспечивается взносами физлиц и организаций

Алексей Кудрин (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина раскрыл размер своего бюджета: в 2016 году он составил относительно скромные 343 млн руб. Около 10% этой суммы пришлись на субсидию из бюджета, остальное — взносы российских организаций и граждан, сообщила РБК пресс-служба ЦСР.

Фонд, который пишет для президента новую стратегию развития России, в прошлом году получил 342,85 млн руб., в том числе 309,85 млн руб. от «российских организаций и граждан» на уставную деятельность, 33 млн руб. — из федерального бюджета на реализацию проекта по подготовке Стратегии научно-технологического развития государства, сообщили в ЦСР, отказавшись раскрыть, какие организации и люди финансируют уставную деятельность.

343 млн руб. — небольшая сумма для подобной организации, говорит аналитик центра «Трансперенси Интернешнл — Р» Анастасия Иволга. Но привести релевантные сравнения со схожими организациями довольно трудно, так как многие НКО, учрежденные правительством или государственными учреждениями, не публикуют свою отчетность на сайте Минюста. Для сравнения: бюджет Агентства стратегических инициатив (по расходам) составил в прошлом году почти 1,7 млрд руб. С другой стороны, работа Левада-центра обходится в 136,9 млн руб. в год, той же «Трансперенси Интернешнл — Р» — в 43,7 млн руб., приводит примеры эксперт.

Опубликуют после аудита

Сам ЦСР еще не публиковал свою отчетность. Некоммерческие организации в России ежегодно публикуют отчеты о своей деятельности, используя для этого в том числе специальный портал Минюста, но отчетности ЦСР там нет. Главное управление Минюста по Москве сообщило РБК, что фонд ежегодно представляет свои отчеты в министерство, соблюдая требования закона об НКО. Но обязанности размещать отчеты на ресурсе Минюста у некоммерческой организации нет, поэтому «по вопросу ознакомления с отчетностью необходимо обращаться в фонд». Представитель ЦСР объяснила РБК, что сейчас проводится аудит отчетности фонда, «публикация на сайте планируется после завершения проводимого в настоящее время аудита».

Учредителями ЦСР являются государственные учреждения: Высшая школа экономики, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, а также Аналитический центр при правительстве (как правопреемник созданного в 1991 году Рабочего центра экономических реформ) и негосударственный некоммерческий Институт экономического анализа.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Государственная стратегия без бюджетного финансирования

33 млн руб. — это грант в форме субсидии, который ЦСР получил в 2016 году от Министерства образования и науки на разработку материалов, необходимых для формирования Стратегии научно-технологического развития на период до 2035 года, следует из соответствующего соглашения между Минобрнауки и ЦСР. Эту стратегию президент Владимир Путин утвердил в декабре 2016 года. До конца 2017 года ЦСР должен получить от Минобрнауки еще 11 млн руб. по этой субсидии.

Но свой главный документ — Стратегию развития России до 2024 года и в перспективе до 2035 года — ЦСР пишет без привлечения бюджетных источников финансирования, следует из ответа фонда.

В проекте федерального бюджета на 2018 год, который сейчас готовится к первому чтению в Госдуме, выделяются дополнительные ассигнования на «проведение исследований в рамках работы над Стратегией развития РФ на период 2018–2024 годов и на перспективу до 2035 года» — это как раз стратегия ЦСР. Средства на сумму 154 млн руб. в 2018 году выделяются по разделу «Образование» на проведение исследований ВШЭ, следует из пояснительной записки к проекту бюджета и ответа Минфина на запрос РБК. ЦСР не получал денег из бюджета на разработку стратегии, говорит представитель центра, однако «использует результаты исследований и эмпирические результаты вузов и научных центров, в том числе финансируемых из федерального бюджета», таких как ВШЭ, РАНХиГС, другие вузы, институты РАН.

У ВШЭ действительно есть поручение обеспечить стратегию ЦСР «определенным набором эмпирических исследований», объясняет проректор ВШЭ Андрей Жулин. По его словам, в части стратегии субсидии из бюджета ограничиваются этими 154 млн руб., темы исследований в основном — человеческий капитал (социальная политика, образование, здравоохранение), а также (в меньшем объеме) государственное управление. «График нашей работы создает ЦСР. Насколько я знаю, есть поручения по проработке вопросов на детальном уровне», — говорит Жулин. Представитель РАНХиГС не ответил на вопросы РБК.

«Институт экономики РАН не взаимодействует с ЦСР напрямую и не получает от ЦСР никакого дополнительного финансирования. Взаимодействие осуществляется только на уровне отдельных экспертов», — сообщила РБК дирекция института. РБК также направил запрос в пресс-службу Российской академии наук, но пока не получил ответа.

Что известно про стратегию

Стратегию ЦСР, которая готовилась как программа будущего президента, Кудрин представил Владимиру Путину еще в конце мая. Впрочем, публиковать ее ЦСР не стал — решить, что именно из нее должно стать публичным, должен Путин, объяснял Кудрин. Одну из ключевых мер программы Кудрин раскрыл в статье для журнала «Вопросы экономики»: ЦСР предлагает реформировать бюджетную политику, сократив расходы на оборону с нынешних 4,4% ВВП до 2,8% и на социальные выплаты (сейчас три четверти таких выплат получают люди, которые в поддержке не нуждаются). Кроме того, ЦСР предлагает сократить численность сотрудников правоохранительных органов. Взамен, по мнению экспертов, нужно нарастить траты на образование и здравоохранение — на 0,8 п.п. ВВП и 1 п.п. ВВП соответственно.

ЦСР, как следует из докладов центра, во многом сосредотачивается на институциональных мерах, не предлагая, например, радикальных налоговых изменений: программа центра не предусматривает роста или снижения ставок налогов (за исключением маневра в нефтяном секторе и возможного возвращения к некоторым акцизам), говорил Кудрин. Зато ЦСР анализирует рецепты сокращения давления на бизнес и зарубежный опыт пенитенциарных реформ, разрабатывает меры по стимулированию внутренней трудовой миграции и готовит внешнеполитические тезисы.

Кудрин в своих выступлениях акцентирует внимание на качестве госуправления и численности чиновников. По словам экс-министра финансов, сейчас 80% чиновников занимаются текущими, а не стратегическими задачами, к тому же в основном не своими функциями, а поручениями за рамками своих обязанностей. Решения принимаются медленно, а проверки результатов работы нет, указывал он. Цифровизация системы госуправления позволит сократить число чиновников на треть за шесть лет и снизить издержки на госуправление на 0,3 п.п. ВВП, по словам Кудрина.

Меры, предлагаемые ЦСР, Путин мог бы упомянуть при объявлении о выдвижении в президенты, рассуждает собеседник РБК, знакомый с содержанием программы. У главы государства должны быть идеи, с которыми он идет на выборы, добавляет он, а именно их, по сути, и готовил ЦСР в своей стратегии.