Греф призвал ориентироваться на технику Apple при цифровизации экономики

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что выгода от перехода на цифровую экономику превышает риски. Самое главное, что дает цифровизация, — это удобство для конечного пользования, подчеркнул он

Герман Греф (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

У России есть «большое количество вызовов и опасностей при переходе к цифровой оптимизации», заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент РБК.

«Если их положить на одну чашу весов, то очевидно, что выгоды от цифровизации перевешивают все те угрозы и потери, которые мы имеем при самых негативных сценариях реализации этих угроз», — сказал он на сессии «Цифровизация экономики и последствия для общественных финансов» в ходе Московского финансового форума.

Открывая сессию, Греф заявил, что цифровизация — это большое количество технологических возможностей или трендов, которые касаются всех. «Самое главное, что дает цифровизация, — это удобство для конечного пользования. Цифровизация должна положить конец всем посредникам и инструкциям, избавить нас от огромного количества бумажных инструкций», — перечислил глава Сбербанка.

В качестве примера Греф назвал технику Apple, которой все пользуются, но вряд ли читали от нее инструкцию. «Главная задача (цифровизации. — РБК) — превратить в такую же удобную форму наши взаимоотношения с государством», — заключил он.

Греф добавил, что ключевой тренд в цифровизации — технология больших данных (Big Data), главным владельцем и пока самым неэффективным аналитиком которых является государство.

«Но первые опыты в этой сфере, которые проводятся Минфином, Федеральным казначейством, и главным пионером здесь — ФНС, показывают, насколько радикально меняется взаимоотношения агента и субъекта и насколько облегчается весь процесс взаимоотношений государства и бизнеса или государств и гражданина», — рассказал он, добавив, что наибольшие изменения ждут в сфере аналитики больших данных и «тотального исполнения публичных финансов».





До этого, говоря о препятствиях на пути перехода России к цифровой экономики, Греф называл дефицит кадров для работы с искусственным интеллектом и опасность в регулировании криптовалюты.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на форуме также коснулся проблемы кадров в связи с переходом к цифровой экономике — он заявил о риске исчезновения «целых профессий». Переход к цифровой экономике не ограничивается плюсами, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, — быстрый рост производительности сопровождается вымиранием целых профессий.

В июле Медведев подписал распоряжение правительства об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Ее цель — внедрение цифровых технологий «во всех областях жизни», отмечал премьер. По его словам, они должны использоваться «и в экономике, и в предпринимательстве как социальной деятельности, и в госуправлении, и в социальной сфере, и в городском хозяйстве». По словам Медведева, конкурентоспособность России зависит от перевода экономики страны «в цифру».

Среди прочего программа «Цифровая экономика» подразумевает, что к 2024 году в России должны работать не менее десяти конкурентоспособных на мировом рынке высокотехнологичных компаний и десяти индустриальных цифровых платформ — цифровые медицинские учреждения, «умные» города. Кроме того, к этому времени в России должны вести бизнес в сфере цифровых технологий не менее 500 средних и малых предприятий.

Проект также подразумевает предоставле​ние особого правового режима для компаний, работающих в этой сфере. К этому времени вузы России должны выпустить не менее 120 тыс. IT- специалистов и должны быть реализованы не менее 30 исследовательских проектов с объемом бюджета 100 млн руб.