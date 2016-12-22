Аналитики ЦБ оценили роль подорожавшей нефти в росте экономики России

Вклад увеличившихся цен на нефть в рост ВВП в 2017 году может составить около 15%, следует из расчетов экспертов Центробанка

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При росте экономики на 2% в 2017 году на динамику цен на нефть придется 0,3 п.п. (то есть 15% этого роста), говорится в свежем докладе ЦБ «О чем говорят тренды», опубликованном на сайте регулятора (.pdf). Он подготовлен департаментом исследований и прогнозирования Центробанка и может не отражать официальную позицию регулятора.

Цены на нефть имеют отложенное влияние на ВВП России, отмечается в документе, его срок находится в пределах полугода с момента резкого изменения котировок. Например, «годовой темп прироста цен на нефть в предыдущем квартале на 10% при прочих равных условиях дает прибавку к годовому приросту ВВП в следующем квартале приблизительно на 0,1 п. п.», объясняют в ЦБ.

ВВП во втором квартале вырос на 2,5% по сравнению со вторым кварталом прошлого года (в январе-марте был рост на 0,5%), что стало рекордом с 2013 года. Этому, в частности, способствовал аномальный рост инвестиций на 6,3%. Аналитики ЦБ, впрочем, объясняли его временными факторами, например, вложениями в строительство моста через Керченский пролив и газопровода «Сила Сибири». Хорошую динамику во втором квартале показала и промышленность, выросшая на 3,8% благодаря, в том числе, холодам, увеличившим производство электроэнергии, а также добычу природного газа и угля.

«Если цены на нефть до конца 2017 года останутся на текущем уровне, то годовые темпы прироста ВВП не должны опуститься в среднем ниже 2,5% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. — РБК) в течение третьего-четвертого кварталов 2017 года», — указывает Центробанк. В третьем квартале потенциально высокие темпы роста будут связаны с низкими результатами прошлого года и они компенсируют негативный эффект в виде потери урожая из-за холодов в конце весны — начале лета. В четвертом же квартале «эффект базы при прочих равных условиях здесь будет незначительным», полагает ЦБ.

Рост в 2% по итогам года достижим, если Росстат не пересмотрит результаты второго полугодия 2016-го, указывают авторы доклада. Помимо роста нефтяных цен свой вклад в него (0,2 п.п.) внесет прекращение отрицательного разрыва выпуска, образовавшегося после 2014 года. Отрицательный разрыв — это ситуация, при которой производственные мощности простаивают из-за слабого спроса. Реальные доходы россиян, а вслед за ними и потребительская активность пострадали от кризиса сильнее других составляющих ВВП. Оборот розничной торговли с декабря 2014 года по декабрь 2016-го снизился на 19,2%, это «рекордное сокращение за последние годы», говорилось в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения РАНХиГС (.pdf).

Таким образом, из роста на 2% на чистый «потенциальный рост» ВВП в 2017 году придется 1,5 п.п. роста экономики в целом, по оценке аналитиков ЦБ. Минэкономразвития в своем базовом прогнозе ожидает увеличения ВВП на 2,1% по итогам этого года и на 2,1–2,3% — в 2018–2020 годах. По целевому сценарию, включающему меры по ускорению роста экономики, этот рост, по оценке ведомства, должен ускориться до 3,1% к 2020 году.