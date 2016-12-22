В России впервые с 2011 года упали цены в сентябре

В сентябре в России была зафиксирована дефляция: цены упали на 0,3% по сравнению с августом. Последний раз сентябрьская дефляция была в России в 2011 году

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Инфляция России вновь обновила исторический минимум: в сентябре цены выросли лишь на 3% по сравнению с сентябрем прошлого года, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в четверг. По сравнению с августом они снизились на 0,1%, то есть Росстат зафиксировал месячную дефляцию, нехарактерную для сентября. Последний раз цены в сентябре по сравнению с августом падали в 2011 году (минус 0,04%).

Цены на продовольственные товары за месяц снизились на 0,7% (за год они выросли на 2%). Продукты в сентябре подорожали на 0,3% по сравнению с августом (на 1,8% за год), сообщил Росстат. Базовая инфляция, которая делает поправку на временные волатильные факторы, и вовсе упала до 2,8% в годовом выражении. Стоимость минимального набора продуктов в среднем по России составила 3729,1 руб., снизившись за месяц на 2,9%.

Инфляция, по которой Центробанк в этом году достиг своего таргета в 4%, уже опускалась ниже цели регулятора в июле (3,9%) и августе, составив тогда 3,3% в годовом выражении, что стало самым низким показателем за всю новейшую историю страны. Как говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, целью регулятора «является инфляция вблизи или около 4%», она «может колебаться вверх и вниз, вокруг 4%».

«Стабилизация инфляции на низком уровне, снижение за последние несколько лет долговой нагрузки как населения, так и компаний — все это открывает дорогу многолетней положительной фазе кредитного цикла. По нашей оценке, инфляция будет сохраняться на низком уровне и на конец года составит 3,2%. Такие низкие значения инфляции открывают дорогу к снижению ключевой ставки Банка России», — говорил министр экономического развития Максим Орешкин. На рекордно низкие данные августа ЦБ, и правда, отреагировал снижением ключевой ставки на 50 б.п., до 8,5%.