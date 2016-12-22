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Мадуро заявил о возможной отсрочке выплат России по кредиту в $4 млрд
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Мадуро заявил о возможной отсрочке выплат России по кредиту в $4 млрд
Экономика, 10:55
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Мадуро заявил о возможной отсрочке выплат России по кредиту в $4 млрд
Прибывший в Москву президент Венесуэлы заверил, что его страна выполняет свои обязательства, но в то же время отметил, что любые долги могут быть реструктурированы
Николас Мадуро (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший в Москву для участия в Российской энергетической неделе, заявил о возможности очередной реструктуризации долга его страны перед Россией, передает корреспондент РБК.

«Любое финансовое обязательство перед любым банком или государством может быть реструктурировано. Этот вопрос мы обсуждали с нашим министром экономики и финансов, у нас нет трудностей, мы выполняем наши обязательства перед Россией. И любая реструктуризация наверняка будет результатом договоренностей правительств, здесь нет проблем», — сказал Мадуро, отвечая на вопрос, получит ли Венесуэла отсрочку по выплате долга России.

В декабре 2011 года Россия открыла для Венесуэлы кредитную линию в размере до $4 млрд для финансирования закупки оружия. К концу 2013 года предприятия российской оборонки поставили в Венесуэлу продукцию на общую сумму $2,65 млрд. В апреле 2015 года стало известно, что Каракас получил в счет открытого для него кредита еще $962 млн, что увеличило общую сумму долга до $3,6 млрд.

В марте 2016 года Венесуэла пропустила платеж по кредиту, после чего ей была предоставлена отсрочка: выплату $530 млн отложили до 2019–2021 годов. Однако весной 2017 года страна просрочила очередной платеж, не вернув России примерно $362 млн.

В начале июня 2017 года стало известно, что иностранные заемщики не выплатили России около $1 млрд. Позднее Счетная палата сообщила, что неисправным должником оказалась Венесуэла, не выполнившая условия межправительственной договоренности.

В начале сентября 2017 года министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что власти Венесуэлы попросили об очередной реструктуризации долга.

«Было обращение коллег из Венесуэлы, чтобы провести такую реструктуризацию», — пояснил глава ведомства, отметив, что «есть сложности с исполнением долга», но он уверен в возможности найти «приемлемые решения».

Позднее Bloomberg сообщил, что Венесуэла просрочила выплату средств по государственным облигациям и, если она выполнит свои обязательства в течение месяца, страну ждет дефолт.

Авторы: Евгений Калюков, Людмила Подобедова.
Теги: Россия , Венесуэла , Николас Мадуро
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