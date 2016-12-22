Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,85 58,41 EUR Нал. 70,17 69,42 USD Бирж. 58,48 -0,35 EUR Бирж. 69,53 -0,90 USD ЦБ. 58,73 +0,20 EUR ЦБ. 70,20 -0,23 EUR/USD 1,19 -0,01 ММВБ 2008,88 +0,99% РТС 1084,41 +1,58% Brent 50,99 -1,85% DJIA 21902,09 +0,17% Nasdaq 6372,62 +1,12% FTSE 7365,26 +0,38%
Минпромторг решил выдать субсидии на покупку российских машин за рубежом
Лента новостей
В Краснодаре задержали третьего подозреваемого в нападении на полицейских 21:26, Общество «Без боя не сдамся»: что известно о задержании экс-сенатора Джабраилова 21:12, Общество В центре Москвы грузовик наехал на людей 21:10, Общество Украина выдворила из страны журналистку «Первого канала» 20:57, Политика Популярный российский Telegram-канал «Бывшая» продали за 1,2 млн руб. 20:56, Бизнес О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 20:48, Партнерский материал Аксенов назвал Поклонскую «честным человеком с убеждениями» 20:44, Общество Минпромторг решил выдать субсидии на покупку российских машин за рубежом 20:37, Бизнес Застрелившего сослуживца сотрудника Росгвардии осудили на 11 лет колонии 20:35, Общество В «Единой России» пока не увидели оснований для мер против Кизякова 20:20, Общество Минкультуры подтвердило обращение в СК по делу Серебренникова 20:11, Общество Эксперт Минздрава предложил изымать детей с ВИЧ из семей СПИД-диссидентов 20:07, Общество Вице-губернатора Владимирской области выпустили из-под домашнего ареста 20:06, Общество Консорциум с участием Apple предложил $18 млрд за чипы Toshiba 19:51, Бизнес Генконсул рассказал о нюансах выдачи французских виз за 48 часов 19:45, Общество СБУ запретит въезд на Украину задержанной журналистке «Первого канала» 19:33, Политика Эдуард Худайнатов приступил к реорганизации своей корпорации 19:24, Бизнес МИД назвал провокацией депортацию журналистки «Первого канала» с Украины 19:21, Политика Группа ПИК купила девелоперский проект у зятя экс-мэра Киева 19:16, Бизнес «Зенит» расторг контракт с французским легионером 19:05, Спорт Следователь подал рапорт о признаках спаивания «пьяного» мальчика 19:04, Общество Предложение нефти в США снизилось на 15% из-за урагана «Харви» 19:02, Бизнес Аналитики предложили ретейлерам следить за весом покупателей 18:59, Бизнес Суд арестовал сына актера «Интернов» по делу об убийстве в Парке Горького 18:57, Общество СК завел дело на экс-начальника автодорог Крыма 18:41, Общество Шамолин пообещал «другую «Систему» в случае выплат по иску «Роснефти» 18:38, Бизнес «Единая Россия» приостановит членство Умара Джабраилова 18:26, Политика Немецкий бизнесмен решил купить созданный Лужковым агрокомплекс 18:26, Бизнес
Минпромторг решил выдать субсидии на покупку российских машин за рубежом
Бизнес, 20:37
0
Минпромторг решил выдать субсидии на покупку российских машин за рубежом
Минпромторг решил расширить программу льготного автокредитования на экспортные продажи. Автопроизводители и эксперты увидели в этом поддержку продаж прежде всего легковых автомобилей
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Минпромторг планирует ввести субсидирование кредитов для физических лиц на покупку автомобилей российского производства за рубежом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова главы министерства Дениса Мантурова.

По словам Мантурова, эта мера обусловлена разницей кредитных ставок на российские и иностранные автомобили, которые выдаются зарубежными банками. Например, кредитная ставка на покупку Lada Vesta составляет 4–5%, при этом другие зарубежные автомобили предоставляются в кредит под 0,2–0,5%, но не более 1%, уточнил Мантуров (цитата по ТАСС). По его словам, эта мера хорошо себя зарекомендовала на российском рынке. «Хотим этим воспользоваться на международных рынках», — добавил он, не уточнив, на каких рынках планируется внедрить эту практику и какие банки будут выдавать такие кредиты.

В России скидка по кредитной ставке составляет 6,7%: при средней рыночной ставке автокредита в 16,2% с учетом льгот она составит 9,5%. Снижение ставки компенсирует государство. Такие условия российским потребителям предлагает широкий перечень российских банков. Эта программа льготного автокредитования впервые была запущена в 2009-м и с тех пор продлевается каждый год. Если в первый год она распространялась только на отечественные автомобили, то потом в нее включили и иностранные автомобили, произведенные в России. В 2017 году максимальная допустимая стоимость автомобиля, на которую распространяются условия госпрограммы, увеличена с 1,15 млн до 1,45 млн руб. По данным Минпромторга, в рамках госпрограмм с 1 января по 20 августа 2017 года было продано 504 808 автомобилей, то есть фактически каждый второй автомобиль.

«В ряду других мер поддержки экспорта это предложение также может быть интересно и, безусловно, внесет вклад в развитие продаж в иностранных государствах», — сообщил РБК представитель АвтоВАЗа. В КамАЗе воздержались от комментариев до разъяснения условий субсидирования кредитов. В пресс-службе ГАЗа отказались от комментариев. Источник в автоконцерне пояснил РБК, что эти меры направлены в большей степени на поддержку экспортных продаж легковых автомобилей. В пресс-службе «Соллерса» пока не ответили на запрос РБК.

В начале июня Минпромторг представил проект стратегии развития экспорта автомобильной промышленности. Он предполагает при базовом сценарии рост экспорта российских автомобилей и комплектующих к 2025 году до 240 тыс. штук, или $4,9 млрд, при оптимистичном — до 400 тыс. штук, или до $7,8 млрд.

Согласно данным Минпромторга, по итогам 2016 года общий объем экспорта продукции автопрома составил $2,4 млрд, или 82 тыс. автомобилей. О планах по увеличению экспорта заявляли основные российские автопроизводители ​— АвтоВАЗ, КамАЗ, ГАЗ и УАЗ.

В 2016 году АвтоВАЗ отправил за рубеж 17 275 автомобилей Lada и машинокомплектов. В марте глава автоконцерна Николя Мор сообщал, что по итогам 2017 года экспорт вырастет до 30 тыс. машин, но уже в августе скорректировал прогноз до 23 тыс. штук. КамАЗ в 2016 году поставил за рубеж 6220 автомобилей, план на 2017 год — около 6,5 тыс. В ближайшие пять лет автоконцерн планирует утроить экспорт, сообщали в июле «Ведомости».

В прошлом году УАЗ отправил на экспорт 3,5 тыс. автомобилей. Согласно прогнозу компании, начиная с 2020 года ежегодно более 30% выпущенных на УАЗе автомобилей будут отправлять за рубеж, сообщала компания со ссылкой на слова директора по экспорту концерна Андрея Дорофеева в марте.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов считает, что в целом субсидирование кредитов на покупку российских машин за рубежом — это еще один шаг по поддержке экспорта и загрузке мощностей российских автозаводов.

По итогам 2016 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, снизились на 11% и составили 1 425 791 шт. Несмотря на то что по итогам семи месяцев рынок вырос на 8,5%, эксперты и участники рынка считают, что пока результаты далеки от докризисных.

«Сегодня российский рынок неспособен поглотить большой объем машин, поэтому развитие экспорта является важным направлением», — говорит Беспалов. По его словам, в первую очередь эти меры смогут поддержать зарубежные продажи легковых и легких коммерческих автомобилей.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: Минпромторг , ГАЗ , автопроизводители , АвтоВАЗ , КамАЗ , экспорт автомобилей
Главное
Группа ПИК купила девелоперский проект у зятя экс-мэра Киева Бизнес
Материалы по теме
Совладелец АвтоВАЗа стал крупнейшим автопроизводителем мира Бизнес
СМИ узнали о просьбе АвтоВАЗа к властям о масштабной помощи автопрому Бизнес
Иностранные автомобильные заводы в России начали выходить из убытков Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку