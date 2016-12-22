Минпромторг решил выдать субсидии на покупку российских машин за рубежом

Минпромторг решил расширить программу льготного автокредитования на экспортные продажи. Автопроизводители и эксперты увидели в этом поддержку продаж прежде всего легковых автомобилей

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Минпромторг планирует ввести субсидирование кредитов для физических лиц на покупку автомобилей российского производства за рубежом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова главы министерства Дениса Мантурова.

По словам Мантурова, эта мера обусловлена разницей кредитных ставок на российские и иностранные автомобили, которые выдаются зарубежными банками. Например, кредитная ставка на покупку Lada Vesta составляет 4–5%, при этом другие зарубежные автомобили предоставляются в кредит под 0,2–0,5%, но не более 1%, уточнил Мантуров (цитата по ТАСС). По его словам, эта мера хорошо себя зарекомендовала на российском рынке. «Хотим этим воспользоваться на международных рынках», — добавил он, не уточнив, на каких рынках планируется внедрить эту практику и какие банки будут выдавать такие кредиты.

В России скидка по кредитной ставке составляет 6,7%: при средней рыночной ставке автокредита в 16,2% с учетом льгот она составит 9,5%. Снижение ставки компенсирует государство. Такие условия российским потребителям предлагает широкий перечень российских банков. Эта программа льготного автокредитования впервые была запущена в 2009-м и с тех пор продлевается каждый год. Если в первый год она распространялась только на отечественные автомобили, то потом в нее включили и иностранные автомобили, произведенные в России. В 2017 году максимальная допустимая стоимость автомобиля, на которую распространяются условия госпрограммы, увеличена с 1,15 млн до 1,45 млн руб. По данным Минпромторга, в рамках госпрограмм с 1 января по 20 августа 2017 года было продано 504 808 автомобилей, то есть фактически каждый второй автомобиль.

«В ряду других мер поддержки экспорта это предложение также может быть интересно и, безусловно, внесет вклад в развитие продаж в иностранных государствах», — сообщил РБК представитель АвтоВАЗа. В КамАЗе воздержались от комментариев до разъяснения условий субсидирования кредитов. В пресс-службе ГАЗа отказались от комментариев. Источник в автоконцерне пояснил РБК, что эти меры направлены в большей степени на поддержку экспортных продаж легковых автомобилей. В пресс-службе «Соллерса» пока не ответили на запрос РБК.

В начале июня Минпромторг представил проект стратегии развития экспорта автомобильной промышленности. Он предполагает при базовом сценарии рост экспорта российских автомобилей и комплектующих к 2025 году до 240 тыс. штук, или $4,9 млрд, при оптимистичном — до 400 тыс. штук, или до $7,8 млрд.

Согласно данным Минпромторга, по итогам 2016 года общий объем экспорта продукции автопрома составил $2,4 млрд, или 82 тыс. автомобилей. О планах по увеличению экспорта заявляли основные российские автопроизводители ​— АвтоВАЗ, КамАЗ, ГАЗ и УАЗ.

В 2016 году АвтоВАЗ отправил за рубеж 17 275 автомобилей Lada и машинокомплектов. В марте глава автоконцерна Николя Мор сообщал, что по итогам 2017 года экспорт вырастет до 30 тыс. машин, но уже в августе скорректировал прогноз до 23 тыс. штук. КамАЗ в 2016 году поставил за рубеж 6220 автомобилей, план на 2017 год — около 6,5 тыс. В ближайшие пять лет автоконцерн планирует утроить экспорт, сообщали в июле «Ведомости».

В прошлом году УАЗ отправил на экспорт 3,5 тыс. автомобилей. Согласно прогнозу компании, начиная с 2020 года ежегодно более 30% выпущенных на УАЗе автомобилей будут отправлять за рубеж, сообщала компания со ссылкой на слова директора по экспорту концерна Андрея Дорофеева в марте.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов считает, что в целом субсидирование кредитов на покупку российских машин за рубежом — это еще один шаг по поддержке экспорта и загрузке мощностей российских автозаводов.

По итогам 2016 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, снизились на 11% и составили 1 425 791 шт. Несмотря на то что по итогам семи месяцев рынок вырос на 8,5%, эксперты и участники рынка считают, что пока результаты далеки от докризисных.

«Сегодня российский рынок неспособен поглотить большой объем машин, поэтому развитие экспорта является важным направлением», — говорит Беспалов. По его словам, в первую очередь эти меры смогут поддержать зарубежные продажи легковых и легких коммерческих автомобилей.