Михаил Гуцериев поделился с сыном долей в нефтяном бизнесе

Бизнесмен передал своему сыну Саиду Гуцериеву 19% активов в «РуссНефти» и «Нефтисе». Контрольный пакет остался за Михаилом Гуцериевым

Миллиардер Михаил Гуцериев рассказал Forbes, что передал своему сыну доли в нефтяных компаниях «РуссНефть» и «Нефтиса». Гуцериев владел 70%-ной долей в нефтяных активах группы «Сафмар», сыну Саиду он передал 19% этой доли.

«Саид, мой сын, работает по 16 часов в сутки. Он заслуживает уважения. У него теперь есть доли в нефтяном бизнесе — я с ним поделился своим пакетом», — заявил изданию бизнесмен.

Михаил Гуцериев добавил, что также передал своему сыну доли в торговых сетях «Эльдорадо» и «М.Видео». Саид Гуцериев получил по 10% в каждой.

Forbes пишет, что информация о передаче Саиду 19%-ной доли подтверждается данными кипрского реестра. Там указано, что он владеет такой долей в компании Lambency Holdings. Через эту компанию «Сафмар» контролирует «РуссНефть» и «Нефтиса».

Помимо перечисленного, Саид Гуцериев также владеет около 20% акций холдинга «Сафмар Финансовые инвестиции», которые объединяет активы группы «Сафмар» в страховом, лизинговом и пенсионном бизнесе. Он возглавляет совет директоров «Эльдорадо» и входит в совет директоров «М.Видео». Также Гуцериев является генеральным директором «Фортеинвеста».

Издание указывает, что состояние Михаила Гуцериева с мая снизилось с $6,3 млрд до $5,5 млрд «в основном» из-за передачи активов Саиду.

Forbes ранее опубликовал свежий рейтинг богатейших семейных кланов России, в нем Гуцериевы заняли первое место. Согласно данным издания, совокупное состояние этого клана составило $9,91 млрд, состояние Саида Гуцериева оценено в $770 млн. С этим состоянием, как отмечает издание, Гуцериев может войти в список 200 богатейших бизнесменов России.

«У группы [«Сафмар»], которая занимается нефтью, углем, недвижимостью, строительством и финансами, появилось новое направление деятельности — розничная торговля и два новых акционера — сын Гуцериева Саид и племянник Билан Ужахов», — отмечало издание.