Власти ДНР заявили о запуске национализированного завода «Мечела»

Юзовский металлургический завод (бывший Донецкий электрометаллургический завод), находящийся на территории непризнанной Донецкой народной республики, возобновил работу. Об этом в пятницу объявил журналистам глава ДНР Александр Захарченко, передает Донецкое агентство новостей.
Этот завод, принадлежащий «Мечелу» Игоря Зюзина, в июле 2016 года перешел под управление Минпромторга ДНР. Власти непризнанной республики заявляли тогда, что готовы вернуть имущество предприятия «Мечелу», если российская компания сама его перезапустит. «Мечел» остановил завод мощностью более 1 млн т стали в год еще в 2012 году на фоне падения спроса на его продукцию.
Источник, близкий к «Мечелу», говорит, что компания изучала юридические возможности для возвращения контроля над заводом. Какое принято решение, он не говорит. Представитель «Мечела» отказался от комментариев.
Первую продукцию с Юзовского метзавода планируется получить в октябре. Сейчас цены на сталь позволяют металлургам работать с полной загрузкой, но глава ДНР заявил о планах производить около 30 тыс. т стали ежемесячно — то есть завод будет загружен на треть мощности. Часть продукции пойдет на экспорт, сказал Захарченко, не уточнив, куда и через какие торговые представительства будут организованы поставки.
«В разгромленной военным конфликтом ДНР металлолома должно быть предостаточно, а вот с графитовыми электродами, необходимыми для выплавки стали в электропечах, может быть проблема: их не хватает и крупным российским производителям. Возможно, их дефицитом и объясняется низкая загрузка Юзовского завода», — предполагает директор группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максим Худалов.
ДЭМЗ был самым современным заводом группы «Эстар» Вадима Варшавского до 2009 года, когда из-за долгов он перешел к инвестподразделению Альфа-банка А1. «Мечел» в 2011 году выкупил его за $537 млн, а в 2015 году компания создала резерв под обесценение вложений в Daveze Limited (структура, которая приобрела завод) в размере 14,43 млрд руб., а в следующем году увеличила его до 17,05 млрд руб.