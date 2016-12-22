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Власти ДНР заявили о запуске национализированного завода «Мечела»
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Власти ДНР заявили о запуске национализированного завода «Мечела»
Украинский кризис, 17:39
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Власти ДНР заявили о запуске национализированного завода «Мечела»
Власти ДНР заявили о запуске металлургического завода «Мечела», управление над которым они получили летом 2016 года. «Мечел», потративший на его покупку более 17 млрд руб., пока не нашел способа вернуть предприятие

Юзовский металлургический завод (бывший Донецкий электрометаллургический завод), находящийся на территории непризнанной Донецкой народной республики, возобновил работу. Об этом в пятницу объявил журналистам глава ДНР Александр Захарченко, передает Донецкое агентство новостей.

Этот завод, принадлежащий «Мечелу» Игоря Зюзина, в июле 2016 года перешел под управление Минпромторга ДНР. Власти непризнанной республики заявляли тогда, что готовы вернуть имущество предприятия «Мечелу», если российская компания сама его перезапустит. «Мечел» остановил завод мощностью более 1 млн т стали в год еще в 2012 году на фоне падения спроса на его продукцию.

Источник, близкий к «Мечелу», говорит, что компания изучала юридические возможности для возвращения контроля над заводом. Какое принято решение, он не говорит. Представитель «Мечела» отказался от комментариев.

Первую продукцию с Юзовского метзавода планируется получить в октябре. Сейчас цены на сталь позволяют металлургам работать с полной загрузкой, но глава ДНР заявил о планах производить около 30 тыс. т стали ежемесячно — то есть завод будет загружен на треть мощности. Часть продукции пойдет на экспорт, сказал Захарченко, не уточнив, куда и через какие торговые представительства будут организованы поставки.

«В разгромленной военным конфликтом ДНР металлолома должно быть предостаточно, а вот с графитовыми электродами, необходимыми для выплавки стали в электропечах, может быть проблема: их не хватает и крупным российским производителям. Возможно, их дефицитом и объясняется низкая загрузка Юзовского завода», — предполагает директор группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максим Худалов.

ДЭМЗ был самым современным заводом группы «Эстар» Вадима Варшавского до 2009 года, когда из-за долгов он перешел к инвестподразделению Альфа-банка А1. «Мечел» в 2011 году выкупил его за $537 млн, а в 2015 году компания создала резерв под обесценение вложений в Daveze Limited (структура, которая приобрела завод) в размере 14,43 млрд руб., а в следующем году увеличила его до 17,05 млрд руб.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: ДНР , «Мечел» , металлургия
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