«Роснефть» обжаловала решение суда по иску к АФК «Система»

На решение суда, взыскавшего с АФК «Система» в пользу «Роснефти» и «Башнефти» 136,3 млрд руб., подана вторая апелляционная жалоба. Теперь оспорить вердикт решила выигравшая процесс сторона

Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС

Нефтяные компании «Роснефть» и «Башнефть» решили обжаловать решение арбитражного суда, взыскавшего с АФК «Система» в их пользу 136,3 млрд руб., сообщает ТАСС. ​Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев подтвердил РБК информацию о подаче апелляционной жалобы. «Мы так и не дождались никаких предложений от АФК «Система» в рамках мирового соглашения, кроме односторонней подачи апелляции», — сказал Леонтьев. «Мы действуем в логике АФК «Система», — пояснил он.

Апелляцию на это решение 19 сентября также подала сама АФК «Система», которая попросила признать его незаконным.

В спор «Роснефти» и АФК «Система» вмешался президент Владимир Путин. 5 сентября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС он заявил, что рассчитывает на мировое соглашение между компаниями. Президент рассказал, что встречался с руководителем АФК «Система» Владимиром Евтушенковым и главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным и выслушал их позиции. «Я очень рассчитываю на то, что им удастся достичь мирового соглашения», — сказал тогда Путин и добавил, что было бы неправильно, если бы он публично озвучил свою позицию по этому делу.

Путин пояснил, что не может на 100% предсказать, как ситуация будет развиваться дальше, так как «никаких прямых указаний не давал». Евтушенков подтвердил РБК, что встречался с Путиным: по его словам, российский лидер отдельно встречался с ним, а также отдельно с Сечиным. На встрече обсуждалось мировое соглашение с «Роснефтью», однако деталей предприниматель не уточнил.

В 2014 году АФК «Система» провела реорганизацию принадлежащей ей «Башнефти». 49,4% акций «Система-инвест», принадлежавших «Башнефти», были переданы АФК «Система» в обмен на акции самой «Башнефти» и другие активы. В том же году «Башнефть» была передана государству. В 2016 году в рамках приватизационной сделки «Роснефть» приобрела контрольный пакет акций «Башнефти» за 329,7 млрд руб.

В мае 2017 года «Роснефть» заявила, что действия «Системы» принесли убыток «Башнефти» в размере 106,6 млрд руб., а затем увеличила претензии до 170,6 млрд руб. 23 августа Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск «Роснефти», признав законными ее требования на 136,3 млрд руб. «Система» заявила о намерении обжаловать это решение.

Подачу апелляции на это решение со стороны АФК «Система» в «Роснефти» расценили как отказ от мирового соглашения. «Что касается самого факта подачи апелляции, в отсутствие каких-либо предложений от «Системы» мы это рассматриваем как односторонний отказ от мирового соглашения», — заявил тогда Леонтьев.

В ответ на это президент АФК «Система» Михаил Шамолин сказал в беседе с РБК, что подача апелляции является обязательным условием заключения мирового соглашения. Подача апелляционной жалобы не только не является односторонним отказом АФК от мирового соглашения, а напротив, является обязательным условием его заключения, поскольку только суд может такое соглашение утвердить, сказал Шамолин.