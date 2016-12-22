Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,16 57,65 EUR Нал. 68,64 68,03 USD Бирж. 57,79 -0,12 EUR Бирж. 68,24 +0,02 USD ЦБ. 58,02 -0,41 EUR ЦБ. 68,45 -0,20 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4132,34 -52,50 ММВБ 2073,96 +0,11% РТС 1130,62 +0,45% Brent 57,16 -0,66% DJIA 22381,20 +0,18% Nasdaq 6453,45 +0,00% FTSE 7372,86 +0,68%
Гостиница в «Зарядье» откроется под брендом Waldorf Astoria
Лента новостей
Урок для либералов: как выборы в Германии могут помочь единой Европе 13:50, Мнение В ФБК связали задержание Навального с призывом к митингу в Петербурге 13:46, Политика Гостиница в «Зарядье» откроется под брендом Waldorf Astoria 13:43, Бизнес Без паники: как в России стартовали продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus 13:35, Фотогалерея  Сечин оценил выгоды «Роснефти» от прихода Шредера в совет директоров 13:35, Общество СМИ назвали главного претендента на пост тренера «Баварии» 13:33, Спорт Большинство россиян нашли в старости преимущества 13:18, Общество Путин направил на помощь пассажирам «ВИМ-Авиа» самолеты своего отряда 13:04, Общество Соколов поручил подсаживать клиентов «ВИМ-Авиа» на рейсы S7 и «Аэрофлота» 13:02, Бизнес В Госдуме подготовили заявление по итогам просмотра «Матильды» 12:49, Общество Компания МТС заявила о приостановке работы в Туркмении 12:47, Технологии и медиа Южная Корея запретила ICO вслед за Китаем 12:42, Деньги Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину 12:39, Общество В ЦБ сообщили о планах привлечь независимых директоров в «Открытие» 12:34, Финансы «Оно» побило рекорд «Экзорциста» и стало самым кассовым фильмом ужасов 12:28, Общество «Реал» оценил своего 21-летнего футболиста в €700 млн 12:24, Спорт МИД заявил об информировании США о границах операции в Дейр-эз-Зоре 12:23, Политика Набиуллина рассказала о вероятном варианте продажи Бинбанка и «Открытия» 12:12, Финансы Консолидированная выручка «Автоматики» выросла на 22% 12:04, Бизнес Как «виртуальная котельная» изменит цены для потребителей тепла 11:58, Партнерский материал Honda анонсировала премьеру нового спорткара 11:56, Авто В Свердловской области при нападении с ножом погибли четыре человека 11:51, Общество В Росгвардии предложили продлить разрешение на хранение оружия до 15 лет 11:44, Общество Полиция объяснила задержание Навального 11:43, Политика Роскомнадзор обвинил CNN в нарушении закона о СМИ 11:38, Технологии и медиа Во Франции нашли эскиз обнаженной Моны Лизы работы Леонардо да Винчи 11:37, Общество
Гостиница в «Зарядье» откроется под брендом Waldorf Astoria
Бизнес, 13:43
0
Гостиница в «Зарядье» откроется под брендом Waldorf Astoria
«Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева приведет в Россию бренд Waldorf Astoria. Компания планирует подписать договор на управление своим люксовым отелем в парке «Зарядье» уже в ноябре этого года
Вид на парк «Зарядье» (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Гостиничный оператор Hilton в ноябре этого года может подписать контракт на управление гостиницей в парке «Зарядье». Об этом сказал совладелец «Киевской площади» (девелопер проекта) Год Нисанов в интервью Forbes. По его словам, наиболее вероятным брендом будущего отеля является Waldorf Astoria (принадлежит Hilton). Представитель «Киевской площади» подтвердил РБК информацию о переговорах, подчеркнув, что они еще не завершены. Получить оперативный комментарий в пресс-службе Hilton не удалось.

Пятизвездочный отель строится на пересечении Китайгородского проезда и улицы Варварка. Его реализацией занимается ООО «Многофункциональный комплекс Варварка 14, стр. 1, 2». Площадь будущей гостиницы в «Зарядье» составит 54 тыс. кв. м. В ней предусмотрено 148 номеров и 56 апартаментов. Ранее «Коммерсантъ» писал, что управлением отеля займется китайская Mandarin Oriental Hotel Group. Прежний владелец проекта Дмитрий Шумков планировал инвестировать в него $250 млн. Но через год после его смерти в декабре 2015 года проект перешел к «Киевской площади». Ей принадлежит 87%, совладельцем еще 13%, по данным СПАРК, является Артем Дюмин. Издание The New Times называло его братом губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Объем инвестиций в проект Год Нисанов затруднился назвать, сказав лишь, что сейчас для его реализации привлечена кредитная линия на 9 млрд руб.

Waldorf Astoria раньше не присутствовал на рынке России и достаточно редко встречается в Восточной Европе, отмечает генеральный директор Ivashkevich Consulting Станислав Ивашкевич. «С учетом уникального местоположения в центре Москвы и рядом с новым парком "Зарядье" будущая гостиница будет пользоваться высоким спросом, — уверен он. — При этом срок окупаемости составит в районе 15 лет».

Загруженность отелей Москвы по итогам первого полугодия 2017 года достигла 69,3%, что на 2,1 процентных пункта (п.п.) выше, чем год назад, подсчитали в консалтинговой компании JLL (отчет есть в распоряжении РБК). Из 30,6 тыс. номеров качественных гостиниц Москвы только 4% относятся к люксовому сегменту, в котором работает Waldorf Astoria. При этом в первом полугодии 2017 года отели этого сегмента зафиксировали снижение загрузки на 1,6 п.п. по сравнению с 2016 годом. Средняя цена номера сократилась на 1,2%, до 17,6 тыс. руб., а доходность — на 3,7%, до 11 тыс. руб., свидетельствуют данные JLL.

Помимо проекта у парка «Зарядье», «Киевской площади» такие принадлежат отели «Украина» (Radisson Royal) и Radisson SAS Slavyanskaya. Кроме того, компания ведет реконструкцию «дома-книжки» на Новом Арбате, 21, где, по данным РБК, может открыться гостиница под брендом Park Inn.

Состояние Года Нисанова, по версии Forbes, составляет $3,1 млрд. В 2016 году за счет коммерческой недвижимости его компания «Киевская площадь» получила выручку в $1,27 млрд, позволив занять первое место в рейтинге крупнейших рантье России.

Автор: Алексей Пастушин.
Теги: Дмитрий Шумков , Hilton , Год Нисанов , «Зарядье»
Главное
Набиуллина рассказала о вероятном варианте продажи Бинбанка и «Открытия» Финансы
Материалы по теме
Владелец «Европейского» откроет Park Inn в доме-книжке на Новом Арбате Бизнес
СМИ узнали о возможной продаже проекта отеля в Москве Нисанову и Илиеву Бизнес
Аркадий Ротенберг оказался владельцем океанариума на ВДНХ Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку