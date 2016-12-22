Гостиница в «Зарядье» откроется под брендом Waldorf Astoria

«Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева приведет в Россию бренд Waldorf Astoria. Компания планирует подписать договор на управление своим люксовым отелем в парке «Зарядье» уже в ноябре этого года

Вид на парк «Зарядье» (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Гостиничный оператор Hilton в ноябре этого года может подписать контракт на управление гостиницей в парке «Зарядье». Об этом сказал совладелец «Киевской площади» (девелопер проекта) Год Нисанов в интервью Forbes. По его словам, наиболее вероятным брендом будущего отеля является Waldorf Astoria (принадлежит Hilton). Представитель «Киевской площади» подтвердил РБК информацию о переговорах, подчеркнув, что они еще не завершены. Получить оперативный комментарий в пресс-службе Hilton не удалось.

Пятизвездочный отель строится на пересечении Китайгородского проезда и улицы Варварка. Его реализацией занимается ООО «Многофункциональный комплекс Варварка 14, стр. 1, 2». Площадь будущей гостиницы в «Зарядье» составит 54 тыс. кв. м. В ней предусмотрено 148 номеров и 56 апартаментов. Ранее «Коммерсантъ» писал, что управлением отеля займется китайская Mandarin Oriental Hotel Group. Прежний владелец проекта Дмитрий Шумков планировал инвестировать в него $250 млн. Но через год после его смерти в декабре 2015 года проект перешел к «Киевской площади». Ей принадлежит 87%, совладельцем еще 13%, по данным СПАРК, является Артем Дюмин. Издание The New Times называло его братом губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Объем инвестиций в проект Год Нисанов затруднился назвать, сказав лишь, что сейчас для его реализации привлечена кредитная линия на 9 млрд руб.

Waldorf Astoria раньше не присутствовал на рынке России и достаточно редко встречается в Восточной Европе, отмечает генеральный директор Ivashkevich Consulting Станислав Ивашкевич. «С учетом уникального местоположения в центре Москвы и рядом с новым парком "Зарядье" будущая гостиница будет пользоваться высоким спросом, — уверен он. — При этом срок окупаемости составит в районе 15 лет».

Загруженность отелей Москвы по итогам первого полугодия 2017 года достигла 69,3%, что на 2,1 процентных пункта (п.п.) выше, чем год назад, подсчитали в консалтинговой компании JLL (отчет есть в распоряжении РБК). Из 30,6 тыс. номеров качественных гостиниц Москвы только 4% относятся к люксовому сегменту, в котором работает Waldorf Astoria. При этом в первом полугодии 2017 года отели этого сегмента зафиксировали снижение загрузки на 1,6 п.п. по сравнению с 2016 годом. Средняя цена номера сократилась на 1,2%, до 17,6 тыс. руб., а доходность — на 3,7%, до 11 тыс. руб., свидетельствуют данные JLL.

Помимо проекта у парка «Зарядье», «Киевской площади» такие принадлежат отели «Украина» (Radisson Royal) и Radisson SAS Slavyanskaya. Кроме того, компания ведет реконструкцию «дома-книжки» на Новом Арбате, 21, где, по данным РБК, может открыться гостиница под брендом Park Inn.

Состояние Года Нисанова, по версии Forbes, составляет $3,1 млрд. В 2016 году за счет коммерческой недвижимости его компания «Киевская площадь» получила выручку в $1,27 млрд, позволив занять первое место в рейтинге крупнейших рантье России.