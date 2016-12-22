Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,27 57,88 EUR Нал. 68,74 68,20 USD Бирж. 57,94 -0,26 EUR Бирж. 68,29 -0,08 USD ЦБ. 58,43 +0,42 EUR ЦБ. 68,64 +0,48 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4179,81 -20,07 ММВБ 2071,64 -0,46% РТС 1125,56 -0,12% Brent 57,43 -0,38% DJIA 22390,08 +0,22% Nasdaq 6455,39 +0,03% FTSE 7322,82 +0,13%
Глава «Победы» назвал управление «ВИМ-Авиа» «безответственным»
Лента новостей
Глава «Победы» назвал управление «ВИМ-Авиа» «безответственным» 20:41, Бизнес Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина отправиться к Эрдогану 20:22, Политика Неизвестные сообщили о минировании Живописного моста в Москве 20:22, Общество Бизнес МФО по займам «до зарплаты» выйдет в минус 20:11, Финансы Путин прибыл в Турцию на встречу с Эрдоганом 20:09, Политика Задержанный во время операции «Олигарх» оказался менеджером АФК «Система» 20:02, Общество Лига Европы по футболу. «Зенит» — «Реал Сосьедад». Онлайн 20:00, Спорт МИД назвал ситуацию вокруг телеканала RT America «боями без правил» 19:59, Политика Глава «Победы» — РБК: Вся отрасль знала про грядущий коллапс «ВИМ-Авиа» 19:58, Интервью На серой ветке метро Москвы произошел сбой из-за отключения электричества 19:50, Общество ИГ опубликовала аудиообращение Абу Бакра аль-Багдади 19:48, Политика Генпрокуратура нашла нарушения при расселении ветхого жилья в 40 регионах 19:35, Общество Посол США Джон Теффт покинул Москву 19:29, Политика Гвинея отправит своих депутатов в Госдуму «набираться опыта» 19:09, Политика Двух бывших нацистов заподозрили в расстрелах в Бабьем Яре во время войны 19:06, Общество Один из крупнейших производителей индейки сократил поголовье в 15 раз 19:02, Бизнес «Социальные инженеры»: как не попасться в ловушку кибермошенников 19:01, Деньги «Аэрофлот» выделит 1,8 млрд руб. на перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа» 19:00, Бизнес Одноэтажка в Богатых Сабах: где прописана «ВИМ-Авиа» 18:53, Бизнес Новый глава НАО — РБК: «Я не считаю слово «технократ» ругательным» 18:52, Интервью Новый глава решил сделать Ненецкий округ полигоном современных технологий 18:44, Политика Оставленный без еды и сна гендиректор «ВИМ-Авиа» не смог дать показания 18:38, Общество ЦБ предложил без суда ограничивать финансистам выезд за рубеж 18:28, Финансы «Кинопоиск» заявил о взломе профилей для накрутки рейтинга фильму «Крым» 18:26, Общество Поклонская заявила о лишении прокуроров гражданства из-за «Матильды» 18:21, Общество Продажи нового BlackBerry в России начнут пять ретейлеров 18:06, Технологии и медиа Синоптики пообещали москвичам «пару снежинок» в ближайшие выходные 18:06, Общество «Спартак» объявил результаты обследования основного вратаря команды 18:03, Спорт
Глава «Победы» назвал управление «ВИМ-Авиа» «безответственным»
Проблемы «ВИМ-Авиа», 20:41
0
Глава «Победы» назвал управление «ВИМ-Авиа» «безответственным»
Глава лоукостера «Победа» Андрей Калмыков заявил, что в авиационной отрасли еще с весны знали, что ситуация с «ВИМ-Авиа» закончится коллапсом. По его словам, такие срывы негативно влияют на рынок
Андрей Калмыков (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Во вторник, 27 сентября, авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратила полеты из-за финансовых проблем, при этом за рубежом осталось около 38 тыс. ее клиентов (данные Росавиации). «Уход любой компании с рынка означает снижение конкуренции, что в целом для рынка очень плохо. А уход по-плохому, с десятками тысяч пострадавших пассажиров, — это вообще за гранью», — сказал в интервью РБК глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

Калмыков называет странным тот факт, что для всех проблемы «ВИМ-Авиа» стали неожиданностью. «Минимум с весны вся отрасль знала, что в конце сезона этим закончится абсолютно алогичное и безответственное управление авиакомпанией, расходились только в датах коллапса», — заявил он.

Глава «Победы» — РБК: Вся отрасль знала про грядущий коллапс «ВИМ-Авиа»
Бизнес

«Мнение гендиректора авиакомпании «Победа» — это его личное мнение», — сказала РБК представитель «ВИМ-Авиа».

В четверг, 28 сентября, стало известно, что Следственный комитет задержал генерального директора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и ее главного бухгалтера Екатерину Пантелееву, а владельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну. Ранее СК возбудил дело в отношении неназванных руководителей «ВИМ-Авиа» по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»). Их заподозрили в получении 1 млн руб. за продажу билетов, когда уже было известно, что компания не способна выполнять обязательства перед клиентами.

Что случилось с «ВИМ-Авиа»: главное
Бизнес

Перебои с перелетами у «ВИМ-Авиа» начались еще в конце мая. Тогда представитель перевозчика объяснял проблемы ремонтом нескольких самолетов. Глава Минтранса Максим Соколов обещал провести проверку перевозчика. Однако никаких последствий тогда не было и «ВИМ-Авиа» продолжила выполнять рейсы, как регулярные, так и чартерные.

Рейс отменен: пассажиры «ВИМ-Авиа» в залах ожидания Еще 3 фото
Фотогалерея

Сейчас проверку авиакомпании проводит Генпрокуратура, которая нашла многочисленные нарушения в деятельности авиакомпании. В частности, надзорное ведомство отмечает, что в «ВИМ-Авиа» «в пиковый летний сезон авиаперевозок не соблюдалось требование о наличии в резерве достаточного количества воздушных судов», предусмотренное федеральными авиационными правилами. Кроме того, компания регулярно допускала задержки зарплаты сотрудникам, а также систематические нарушения режима труда и отдыха членов экипажей воздушных судов, указывает Генпрокуратура.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».

Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).

Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».


Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.

В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).

Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.​

Автор: Василий Маринин.
Теги: банкротство , авиакомпания «Победа» , «ВИМ-Авиа»
Главное
ЦБ предложил без суда ограничивать финансистам выезд за рубеж Финансы
Материалы по теме
Совладельцу «ВИМ-Авиа» предъявят заочное обвинение в мошенничестве Бизнес
Минтранс договорился о бесперебойном обслуживании рейсов «ВИМ-Авиа» Экономика
Общую кредиторскую задолженность «ВИМ-Авиа» оценили в 7 млрд руб. Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку