Глава «Победы» назвал управление «ВИМ-Авиа» «безответственным»

Глава лоукостера «Победа» Андрей Калмыков заявил, что в авиационной отрасли еще с весны знали, что ситуация с «ВИМ-Авиа» закончится коллапсом. По его словам, такие срывы негативно влияют на рынок

Андрей Калмыков (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Во вторник, 27 сентября, авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратила полеты из-за финансовых проблем, при этом за рубежом осталось около 38 тыс. ее клиентов (данные Росавиации). «Уход любой компании с рынка означает снижение конкуренции, что в целом для рынка очень плохо. А уход по-плохому, с десятками тысяч пострадавших пассажиров, — это вообще за гранью», — сказал в интервью РБК глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

Калмыков называет странным тот факт, что для всех проблемы «ВИМ-Авиа» стали неожиданностью. «Минимум с весны вся отрасль знала, что в конце сезона этим закончится абсолютно алогичное и безответственное управление авиакомпанией, расходились только в датах коллапса», — заявил он.

«Мнение гендиректора авиакомпании «Победа» — это его личное мнение», — сказала РБК представитель «ВИМ-Авиа».

В четверг, 28 сентября, стало известно, что Следственный комитет задержал генерального директора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и ее главного бухгалтера Екатерину Пантелееву, а владельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну. Ранее СК возбудил дело в отношении неназванных руководителей «ВИМ-Авиа» по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»). Их заподозрили в получении 1 млн руб. за продажу билетов, когда уже было известно, что компания не способна выполнять обязательства перед клиентами.

Перебои с перелетами у «ВИМ-Авиа» начались еще в конце мая. Тогда представитель перевозчика объяснял проблемы ремонтом нескольких самолетов. Глава Минтранса Максим Соколов обещал провести проверку перевозчика. Однако никаких последствий тогда не было и «ВИМ-Авиа» продолжила выполнять рейсы, как регулярные, так и чартерные.

Сейчас проверку авиакомпании проводит Генпрокуратура, которая нашла многочисленные нарушения в деятельности авиакомпании. В частности, надзорное ведомство отмечает, что в «ВИМ-Авиа» «в пиковый летний сезон авиаперевозок не соблюдалось требование о наличии в резерве достаточного количества воздушных судов», предусмотренное федеральными авиационными правилами. Кроме того, компания регулярно допускала задержки зарплаты сотрудникам, а также систематические нарушения режима труда и отдыха членов экипажей воздушных судов, указывает Генпрокуратура.