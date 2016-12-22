Глава «Победы» назвал управление «ВИМ-Авиа» «безответственным»

Во вторник, 27 сентября, авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратила полеты из-за финансовых проблем, при этом за рубежом осталось около 38 тыс. ее клиентов (данные Росавиации). «Уход любой компании с рынка означает снижение конкуренции, что в целом для рынка очень плохо. А уход по-плохому, с десятками тысяч пострадавших пассажиров, — это вообще за гранью», — сказал в интервью РБК глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.
Калмыков называет странным тот факт, что для всех проблемы «ВИМ-Авиа» стали неожиданностью. «Минимум с весны вся отрасль знала, что в конце сезона этим закончится абсолютно алогичное и безответственное управление авиакомпанией, расходились только в датах коллапса», — заявил он.
«Мнение гендиректора авиакомпании «Победа» — это его личное мнение», — сказала РБК представитель «ВИМ-Авиа».
В четверг, 28 сентября, стало известно, что Следственный комитет задержал генерального директора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и ее главного бухгалтера Екатерину Пантелееву, а владельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну. Ранее СК возбудил дело в отношении неназванных руководителей «ВИМ-Авиа» по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»). Их заподозрили в получении 1 млн руб. за продажу билетов, когда уже было известно, что компания не способна выполнять обязательства перед клиентами.
Перебои с перелетами у «ВИМ-Авиа» начались еще в конце мая. Тогда представитель перевозчика объяснял проблемы ремонтом нескольких самолетов. Глава Минтранса Максим Соколов обещал провести проверку перевозчика. Однако никаких последствий тогда не было и «ВИМ-Авиа» продолжила выполнять рейсы, как регулярные, так и чартерные.
Сейчас проверку авиакомпании проводит Генпрокуратура, которая нашла многочисленные нарушения в деятельности авиакомпании. В частности, надзорное ведомство отмечает, что в «ВИМ-Авиа» «в пиковый летний сезон авиаперевозок не соблюдалось требование о наличии в резерве достаточного количества воздушных судов», предусмотренное федеральными авиационными правилами. Кроме того, компания регулярно допускала задержки зарплаты сотрудникам, а также систематические нарушения режима труда и отдыха членов экипажей воздушных судов, указывает Генпрокуратура.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».
Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).
Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».
Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.
В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).
Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.