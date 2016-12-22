Владельцы «ВИМ-Авиа» покинули Россию

Владельцы авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев и его жена Светлана, по данным РБК, улетели за рубеж.
«Мурсекаев с семьей покинул страну. Они улетели утром в Стамбул», — сказал источник РБК, знакомый с ситуацией. Другой источник РБК говорит, что Мурсекаевы вылетели накануне — с 18:00 до 19:00 вторника 26 сентября из Шереметьево. Ранее сегодня источник «Интерфакса» сообщил, что владелец «ВИМ-Авиа» покинул Россию 26 сентября.
«Предполагаю, что его (Мурсекаева. — РБК) нет на территории России», — заявил сегодня в Госдуме глава Росавиации Александр Нерадько, отчитывавшийся о ситуации в «ВИМ-Авиа».
После выступления в Госдуме Нерадько сообщил журналистам, что Росавиация уже проинформировала правоохранительные органы о том, что не может найти собственника «ВИМ-Авиа», сообщил корреспондент РБК. «Без собственника предприятия очень трудно сменить менеджмент предприятия, ввести так называемое антикризисное управление», — рассказал он.
Нерадько уточнил, что собственник авиакомпании был вчера в Росавиации. «Вечером мы с ним разговаривали по телефону, он находился уже в своем офисе. Он вчера вечером продолжал осуществлять мероприятия по компенсации этой проблемы», — заявил глава Росавиации. По его словам, вчера Мурсекаеву направили официальную телеграмму с приглашением его и руководителей авиапредприятия — генерального директора, летного директора, директора по производству и коммерческого директора на совещание оперативного штаба в Росавиацию утром 27 сентября. «На эту телеграмму ответа не последовало, собственник не явился и на телефонные звонки перестал отвечать. До середины дня секретарь собственника отвечала, что не знает о его местонахождении, а потом не было ответов уже и от секретариата», — добавил глава Росавиации.
Сотрудник пресс-службы компании «ВИМ-Авиа» Алена Панарина сообщила РБК, что передвижения собственников она не комментирует.
По данным «СПАРК-Интерфакса», Светлане Мурсекаевой принадлежит 99% «ВИМ-Авиа», Рашиду Мурсекаеву — 1% (ранее 20% авиакомпании принадлежало лихтенштейнскому «Геркулес Партнерс Фонду Близнецы-Близнецы II»).
25 сентября после массовых задержек рейсов «ВИМ-Авиа» и появившейся информации о том, что у авиакомпании нет средств для оплаты топлива, Мурсекаев признал, что «у авиакомпании сложилась сложная экономическая ситуация, оборотные средства закончились и финансирование заморожено». «Поскольку авиакомпания не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования, изучаем возможности для введения внешнего антикризисного управления», — говорил в интервью «России 24» Мурсекаев.
В понедельник, 25 сентября, в отношении неназванных должностных лиц «ВИМ-Авиа» было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество). Они подозреваются в том, что получили 1 млн руб. за счет реализации билетов, зная при этом, что денег для закупки топлива и выполнения рейсов у авиакомпании нет.
Вечером 27 сентября расследование в отношении должностных лиц «ВИМ-Авиа» по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина было передано в Главное управление СК по расследованию особо важных дел.
Ситуация с «ВИМ-Авиа» в среду обсуждалась и на совещании с членами правительства, которое проводил президент Владимир Путин. Глава государства выразил недоумение тем фактом, что авиакомпания, по словам чиновников, соответствует всем критериям, но при этом работать не может.
Рашид Мурсекаев в начале 1990-х годов занимался поставками продуктов питания из Азии в счет долгов за поставки российского оружия вместе с Сергеем Недорослевым (сейчас — председатель совета директоров группы компаний «Каскол»). Партнеры учредили компанию «Белуха», которая скупала акции оборонных и авиационных предприятий. Впоследствии Мурсекаев занялся самостоятельным бизнесом — консолидировал 68% акций Дальневосточного морского пароходства, которые в 2002 году продал Сергею Генералову за $60 млн. В 2002 году Мурсекаев стал партнером основателя «ВИМ-Авиа» — Виктора Меркулова, а в 2003 году выкупил у него 75% в авиаперевозчике. В 2003 году, как писал Forbes, Мурсекаев потратил на закупку 12 подержанных самолетов Boeing $160 млн.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».
Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).
Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».
Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.
В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).
Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.