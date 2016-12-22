Владельцы «ВИМ-Авиа» покинули Россию

Владельцы приостановившей полеты «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию

Рашид Мурсекаев (Фото: Григорий Собченко / «Коммерсантъ»)

Владельцы авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев и его жена Светлана, по данным РБК, улетели за рубеж.

«Мурсекаев с семьей покинул страну. Они улетели утром в Стамбул», — сказал источник РБК, знакомый с ситуацией. Другой источник РБК говорит, что Мурсекаевы вылетели накануне — с 18:00 до 19:00 вторника 26 сентября из Шереметьево. Ранее сегодня источник «Интерфакса» сообщил, что владелец «ВИМ-Авиа» покинул Россию 26 сентября.

«Предполагаю, что его (Мурсекаева. — РБК) нет на территории России», — заявил сегодня в Госдуме глава Росавиации Александр Нерадько, отчитывавшийся о ситуации в «ВИМ-Авиа».

После выступления в Госдуме Нерадько сообщил журналистам, что Росавиация уже проинформировала правоохранительные органы о том, что не может найти собственника «ВИМ-Авиа», сообщил корреспондент РБК. «Без собственника предприятия очень трудно сменить менеджмент предприятия, ввести так называемое антикризисное управление», — рассказал он.



Нерадько уточнил, что собственник авиакомпании был вчера в Росавиации. «Вечером мы с ним разговаривали по телефону, он находился уже в своем офисе. Он вчера вечером продолжал осуществлять мероприятия по компенсации этой проблемы», — заявил глава Росавиации. По его словам, вчера Мурсекаеву направили официальную телеграмму с приглашением его и руководителей авиапредприятия — генерального директора, летного директора, директора по производству и коммерческого директора на совещание оперативного штаба в Росавиацию утром 27 сентября. «На эту телеграмму ответа не последовало, собственник не явился и на телефонные звонки перестал отвечать. До середины дня секретарь собственника отвечала, что не знает о его местонахождении, а потом не было ответов уже и от секретариата», — добавил глава Росавиации.

Сотрудник пресс-службы компании «ВИМ-Авиа» Алена Панарина сообщила РБК, что передвижения собственников она не комментирует.

По данным «СПАРК-Интерфакса», Светлане Мурсекаевой принадлежит 99% «ВИМ-Авиа», Рашиду Мурсекаеву — 1% (ранее 20% авиакомпании принадлежало лихтенштейнскому «Геркулес Партнерс Фонду Близнецы-Близнецы II»).

25 сентября после массовых задержек рейсов «ВИМ-Авиа» и появившейся информации о том, что у авиакомпании нет средств для оплаты топлива, Мурсекаев признал, что «у авиакомпании сложилась сложная экономическая ситуация, оборотные средства закончились и финансирование заморожено». «Поскольку авиакомпания не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования, изучаем возможности для введения внешнего антикризисного управления», — говорил в интервью «России 24» Мурсекаев.

В понедельник, 25 сентября, в отношении неназванных должностных лиц «ВИМ-Авиа» было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество). Они подозреваются в том, что получили 1 млн руб. за счет реализации билетов, зная при этом, что денег для закупки топлива и выполнения рейсов у авиакомпании нет.

Вечером 27 сентября расследование в отношении должностных лиц «ВИМ-Авиа» по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина было передано в Главное управление СК по расследованию особо важных дел.

Ситуация с «ВИМ-Авиа» в среду обсуждалась и на совещании с членами правительства, которое проводил президент Владимир Путин. Глава государства выразил недоумение тем фактом, что авиакомпания, по словам чиновников, соответствует всем критериям, но при этом работать не может.

Рашид Мурсекаев в начале 1990-х годов занимался поставками продуктов питания из Азии в счет долгов за поставки российского оружия вместе с Сергеем Недорослевым (сейчас — председатель совета директоров группы компаний «Каскол»). Партнеры учредили компанию «Белуха», которая скупала акции оборонных и авиационных предприятий. Впоследствии Мурсекаев занялся самостоятельным бизнесом — консолидировал 68% акций Дальневосточного морского пароходства, которые в 2002 году продал Сергею Генералову за $60 млн. В 2002 году Мурсекаев стал партнером основателя «ВИМ-Авиа» — Виктора Меркулова, а в 2003 году выкупил у него 75% в авиаперевозчике. В 2003 году, как писал Forbes, Мурсекаев потратил на закупку 12 подержанных самолетов Boeing $160 млн.​



