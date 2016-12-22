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Авиакомпания «Победа» снизит минимальный тариф до 499 рублей
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Авиакомпания «Победа» снизит минимальный тариф до 499 рублей
Бизнес, 13:54
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Авиакомпания «Победа» снизит минимальный тариф до 499 рублей
Российский лоукостер в октябре снизит базовый тариф вдвое, до 499 руб. Но теперь в билете не будет бесплатного багажа, а ручную кладь ограничат в пределах 36 х 30 х 27 см, что сопоставимо, например, с размером небольшого ноутбука
Фото: Алексей Копаев / ТАСС

29 июля президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий авиакомпаниям продавать невозвратн​ые билеты без обязательного провоза багажа. Он вступит в силу с начала октября.

В результате тарифы «Победы» в целом снизятся на 20%, а минимальный тариф — в два раза, с 999 руб. до 499 руб., заявил в интервью РБК гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков. По его словам, в начале октября «Победа» объявит о распродаже 50 тыс. билетов по минимальной цене по всем направлениям.

По данным Росавиации, «Победа» перевезла в январе—июле 2017 года 2,5 млн пассажиров, или около 360 тыс. человек ежемесячно. Таким образом, она планирует продать по минимальной цене примерно 14% ежемесячного объема билетов.

Вместе со снижением цен на билеты «Победа» меняет правила перевозки багажа: раньше она была обязана перевозить до 10 кг багажа бесплатно, теперь же такого норматива нет. Вместо этого авиакомпания установила бесплатный провоз ручной клади, который ограничивается габаритами 36 х 30 х 27 см. По словам Калмыкова, этот размер был рассчитан специалистами Boeing исходя из 189 мест на борту самолетов, используемых «Победой». «Больше [багажа] просто не влезет», — утверждает он.

Летающий в Россию венгерский лоукостер Wizz Air предлагает покупающим билет по минимальному тарифу бесплатно пронести ручную кладь размером 42 х 32 х 25 см. С 29 октября авиаперевозчик увеличивает максимально допустимые габариты такого багажа до 55 х 40 х 23 см, говорится на сайте авиакомпании. Еще один европейский лоукостер, Ryanair, разрешает брать бесплатно на борт только одну небольшую сумку размером 35 х 20 х 20 см. Но при этом еще одну сумку размером 55 х 40 х 20 см и весом до 10 кг можно бесплатно сдать в багаж.

Гендиректор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев указывает, что «Победа» работает в конкурентной среде и другие авиакомпании могут тоже снизить тарифы на перелеты без багажа. «Если предложения «Победы» по нормам ручной клади будут хуже, чем у конкурентов, то совершенно очевидно, что перевозчик его подкорректирует: либо сделает габариты побольше, либо еще дальше будет стимулировать ценой летать налегке», — отмечает эксперт.

Коммерческий директор UTair Павел Пермяков сказал РБК, что авиакомпания планирует снизить свой тариф «Лайт». Он предусматривает бесплатную ручную кладь не более 10 кг и размером 55 х 40 х 20 см, но платный провоз багажа. Представитель S7 не ответил на запрос РБК. Согласно информации на сайте авиакомпании базовый экономтариф предусматривает ручную кладь до 10 кг, габаритами 55 х 40 х 20 см и при этом также платный багаж.

Авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлот». Она оперирует 12 самолетами Boeing 737-800 с 189 местами на борту.

Автор: Василий Маринин.
Теги: авиация , билеты , багаж , «Победа» , ручная кладь , авиакомпания «Победа»
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