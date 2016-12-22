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«Роснефть» одобрила заимствования на 1 трлн руб.
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«Роснефть» одобрила заимствования на 1 трлн руб.
Бизнес, 13:19
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«Роснефть» одобрила заимствования на 1 трлн руб.
Совет директоров «Роснефти» утвердил программу облигаций на 1 трлн руб. Это лимит, который, может быть, и не понадобится в таком объеме, уточняет источник РБК, близкий к компании
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

​Совет директоров «Роснефти» утвердил новую программу биржевых облигаций серии 002Р, говорится в раскрытии компании. Сумма, которую «Роснефть» может привлечь, не раскрывается. Речь идет примерно об 1 трлн руб., сказали «Ведомостям» и «Интерфаксу» источники, близкие к компании. Это подтвердил РБК и источник, близкий к «Роснефти». Но речь идет об утверждении лимита заимствований, он как правило завышен, уточняет собеседник РБК.

Облигации размещаются, чтобы обеспечить «непрерывность финансирования инвестпроектов», говорит источник «Ведомостей». Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался от комментариев до публикации решения совета директоров (пока опубликована только повестка заседания совета).

«Роснефть» не в первый раз утверждает подобные масштабные программы облигационных займов. 20 ноября 2016 года совет директоров компании утвердил программу выпуска биржевых облигаций на общую сумму до 1,071 трлн руб. Уже 7 декабря того же года компания разместила облигации на 600 млрд руб., чуть позже в декабре — на 30 млрд руб., а в июле 2017 года — еще два выпуска на общую сумму 266 млрд руб.

У «Роснефти» постоянно растет инвестпрограмма, кроме того, компания покупает новые активы. В 2017 году инвестпрограмма вырастет на треть, до 1,1 трлн руб., а в 2018 году — до 1,3 трлн руб., рассказывал главный исполнительный директор «Роснефти» ​Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным в январе этого года.

В прошлом году «Роснефть» заплатила 330 млрд руб. за 50,08% «Башнефти», а недавно закрыла сделку по покупке 49% в индийской компании Essar Oil, сумма сделки должна была составить $3,5–3,8 млрд. Кроме того, компания договорилась о стратегическом сотрудничестве с китайской CEFC, которая покупает 14,2% ее акций: вместе они планируют создать инвестиционный фонд для совместной работы над проектами, размер фонда пока не раскрывается.

По итогам второго квартала 2017 года чистый долг «Роснефти» составил $37,5 млрд (без учета предоплат за поставки нефти), долговая нагрузка — 1,7 показателя EBITDA, на счетах компании было $20,7 млрд (денежные средства, их эквиваленты и ликвидные финансовые активы).

Автор: Алина Фадеева.
Теги: «Роснефть» , облигации
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