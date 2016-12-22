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«Росатом» предложит нефтяникам вместе построить ледокол «Лидер»
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«Росатом» предложит нефтяникам вместе построить ледокол «Лидер»
Бизнес, 13:21
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«Росатом» предложит нефтяникам вместе построить ледокол «Лидер»
«Росатом» предложит нефтегазовым компаниям, работающим в Арктике, войти в альянс для строительства ледокола «Лидер» стоимостью 80 млрд руб. Решения правительства о целесообразности этого проекта пока нет
Проект атомного ледокола «Лидер» (Фото: Росатом)

«Росатом» ждет правительственных решений по строительству ледокола «Лидер» в ближайшие месяцы, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с журналистами.

«Если грузопоток в восточном направлении Северного морского пути будет в ближайшей перспективе 40–65 млн т в год, то нам необходима круглогодичная навигация. Обеспечить ее может только атомный ледокол «Лидер» с новыми скоростными и техническими характеристиками. Строительство «Лидера» нужно рассматривать в контексте общей экономики глобального проекта развития российской Арктики», — заявил он.

Но реализовывать проект в одиночку «Росатом» не готов. Лихачев предположил, что строительство ледокола может осуществляться по схеме ВОО (build own operate, строй-владей-эксплуатируй) в альянсе с крупными компаниями, осваивающими арктические месторождения. В Арктике работают «Роснефть», «Газпром нефть», «Газпром», а также НОВАТЭК Леонида Михельсона. В «Роснефти» от комментариев отказались, в остальных компаниях пока не ответили на запросы РБК.

О том, что строительство «Лидера» стоимостью примерно 80 млрд руб. не попало в текущую редакцию программы развития Арктики, РБК писал летом этого года. Проект так и не получил бюджетных средств.

Старший аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров считает, что пока нет необходимости в ледоколе «Лидер»: реализация арктических проектов идет с задержкой, а существующие проекты уже обеспечены транспортом. «Это важный проект, который обеспечит круглогодичное функционирование Северного морского пути, но в существующих временных рамках (запуск планировался на 2020–2023 годы. — РБК) нецелесообразен», — говорит эксперт.

По мнению Нестерова, с учетом западных санкций и в условиях нехватки средств у самих нефтегазовых компаний не будет особого желания участвовать в таком масштабном проекте.

В середине мая президент Владимир Путин сказал, отвечая на вопрос РБК, что часть проектов в Арктике приходится переносить из-за недостатка бюджетного финансирования. «Бюджетных денег никогда ни на что не хватает, но бюджетное финансирование не панацея от всех бед, не является главным инструментом экономического развития», — подчеркнул он, добавив, что некоторые проекты в Арктике могут быть «сдвинуты чуть-чуть вправо».

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Лихачев неоднократно подчеркивал интерес госкорпорации к развитию Арктики. «Вопросы, связанные с развитием российского транзитного потенциала (Севморпути), таят в себе огромные перспективы не только с точки зрения развития российской экономики, но и укрепления позиции России на внешних рынках», — говорил он в интервью ТАСС в марте 2017 года. «Дочка» «Росатома» разрабатывает на Новой Земле Павловское месторождение с запасами свинцово-цинковых руд около 50 млн т.



 

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: «Росатом» , «Арктика»
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