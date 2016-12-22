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ФАС одобрила объединение в России бизнесов AB InBev и Efes
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ФАС одобрила объединение в России бизнесов AB InBev и Efes
Бизнес, 12:49
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ФАС одобрила объединение в России бизнесов AB InBev и Efes

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по объединению в России бизнесов двух пивовареных компаний — AB InBev и Efes, сообщил РБК начальник контрольно-финансового управления ведомства Владимир Мишеловин. «Сделка одобрена ФАС, никаких поведенческих условий к компаниям выдвинуто не было», — сказал он. В результате объединения активов AB InBev и Efes на российском рынке появится второй крупнейший игрок, совокупная доля которого, по подсчетам ФАС, составит 24% (первое место на рынке — 31% — принадлежит компании «Балтика»).

Как сообщили РБК в AB InBev, объединение активов может быть завершено до конца первого полугодия 2018 года. Все изменения вступят в силу после закрытия сделки, до этого момента AB InBev и Anadolu Efes продолжат работать как независимые бизнесы, добавили в компании.

В сентябре 2017 года компании подали ходатайства в соответствующие регулирующие органы России и Украины для проверки надлежащего правового статуса сделки и получения всех необходимых разрешений. Согласование сделки со стороны Украины планируется получить в течение первого квартала 2018 года. Права на бренды и торговые активы Efes на Украине станут частью объединенного бизнеса.

Как писал РБК в августе 2017 года, крупнейшая в мире бельгийская компания AB InBev и турецкая Anadolu Efes (Efes) заключили соглашение о намерениях по объединению своих бизнесов на территории России и Украины в равных долях.
После завершения сделки объединенная компания намерена консолидировать финансовые результаты на рынках России и Украины в рамках отчетности Anadolu Efes. Будущее название объединенной компании ‒ AB InBev-Efes. В объединенном бизнесе будет работать единая управленческая команда под руководством Дмитрия Шпакова, президента АО «САН ИнБев» в России и на Украине. AB InBev и Efes будут иметь равную представленность в совете директоров.

AB InBev владеет в России пятью пивоваренными заводами, производит пиво под брендами ​Bud, Stella Artois, «Клинское», «Сибирская корона» и др. Efes принадлежит в России шесть заводов, основные марки — Efes, «Старый мельник», «Золотая бочка» и др.

Теги: пиво , объединение , решение
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