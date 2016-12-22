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Главу Samsung Group приговорили к пяти годам тюрьмы
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Главу Samsung Group приговорили к пяти годам тюрьмы
Бизнес, 09:51
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Главу Samsung Group приговорили к пяти годам тюрьмы
Ли Чже Ён проведет пять лет в тюрьме, он признан виновным в хищениях, взяточничестве и сокрытии активов. Его дело связано с коррупционным скандалом, стоившим президентского кресла Пак Кын Хе. Защита намерена обжаловать приговор
Ли Чже Ён (Фото: Chung Sung-Jun / Reuters)

Суд центрального округа Сеула приговорил вице-президента компании Samsung Electronics и фактического главу Samsung Group Ли Чже Ёна к пяти годам тюремного заключения. Он признан виновным во взяточничестве и других преступлениях, связанных со скандалом вокруг бывшего президента страны Пак Кын Хе. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Суд постановил, что Ли Чже Ён был причастен к даче взятки в размере 7,2 млрд вон (около $6,38 млн). Также он признан виновным в хищениях, сокрытии активов за рубежом и лжесвидетельстве.

Обвинение настаивало на тюремном заключении сроком 12 лет. По версии обвинения, он предложил или обещал дать взятку в 43,3 млрд вон ($38 млн), чтобы государство дало добро на слияние двух дочерних структур Samsung на нужных ему условиях. Эта сделка позволила бы Ли Чже Ёну усилить свой контроль за всей группой компаний Samsung.

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49-летний предприниматель вины не признал. Как пишет южнокорейское агентство, ожидается, что он оспорит приговор.

Как отмечает Bloomberg, одновременно с этим виновными были признаны еще четверо бывших топ-менеджеров компании, среди них экс-глава подразделения по корпоративной стратегии Чой Джи Сун и бывший президент Чан Чунг Ки. Их приговорили к четырем годам тюрьмы, еще двое получили условные сроки.

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Ли Чже Ён был арестован по судебному ордеру в феврале. Власти попытались арестовать его еще в январе, но суд встал на сторону вице-президента Samsung Electronics.

В декабре 2016 года парламент объявил импичмент президенту Южной Кореи Пак Кын Хе после разразившегося коррупционного скандала с ее участием. Ее заподозрили во взяточничестве, также внимание привлекла ее близкая подруга Чхве Сун Силь: экс-президент привлекала ее к редактированию своих речей и передавала ей информацию, признанную секретной. 17 апреля Пак Кын Хе предъявили официальные обвинения во взяточничестве. Чхве Сун Силь в конце июня получила три года тюрьмы за сговор с руководством женского университета Ихва, который обеспечил поступление ее дочери.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Samsung , Пак Кын Хе , Ли Чже Ён
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