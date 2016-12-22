Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,45 58,96 EUR Нал. 70,12 69,49 USD Бирж. 59,16 +0,09 EUR Бирж. 69,82 +0,08 USD ЦБ. 59,14 +0,01 EUR ЦБ. 69,74 +0,18 EUR/USD 1,18 -0,00 ММВБ 1969,96 +0,58% РТС 1049,09 +0,40% Brent 52,58 +0,11% DJIA 21812,09 -0,40% Nasdaq 6278,41 -0,30% FTSE 7422,37 +0,54%
Papa John's увеличит сеть пиццерий в России в три раза
Лента новостей
МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве 16:04, Общество CNN узнал о ещё одном предложении команде Трампа по встрече с Путиным 16:04, Политика Игра сериалов: названы самые высокооплачиваемые актеры телешоу 15:56, Общество СК возбудил дело после гибели пожилой пары при пожаре под Волгоградом 15:51, Общество Минсвязь прокомментировала включение «русского» ПО от HP в свой реестр 15:50, Технологии и медиа Большой куш: самые крупные лотерейные выигрыши в истории 15:50, Фотогалерея  СМИ опубликовали видео с места взрыва в центре Киева 15:45, Общество В России открыли первое турагентство Северной Кореи 15:40, Политика «Землетрясение в культурном мире»: зарубежные СМИ о деле Серебренникова 15:32, Общество Минобороны отчиталось об «обкатке» в Сирии 600 образцов вооружений 15:25, Политика У здания правительства в Киеве взорвался неизвестный предмет 15:09, Общество Тяжелые времена: почему США будут лишь усиливать давление на РФ 15:08, Мнение Sports.ru выиграл суд у «Матч ТВ» о воровстве контента 15:08, Технологии и медиа В Новой Москве нашли тело мужчины с огнестрельным ранением 15:02, Общество В МВД рассказали о местах дежурства нарядов ДПС по новому регламенту 15:01, Общество Школьникам 1 сентября устроят урок «Россия, устремленная в будущее» 14:57, Общество В МТС рассказали о влиянии на компанию решения суда по иску «Роснефти» 14:57, Бизнес Борис Йордан рассказал о своих инвестициях в марихуану 14:55, Бизнес СМИ узнали о новом обвинении экс-замгубернатора Приморья из-за долгостроя 14:50, Общество Леонид Волков сообщил о новом выселении штаба Навального в Москве 14:50, Политика Порошенко заявил о «разрыве с империей зла» 14:44, Политика Путин на рязанском заводе подержал сапоги и получил футболку для спецназа 14:39, Экономика В Стамбуле в результате перестрелки у здания суда пострадали два человека 14:17, Общество Минобороны подписало первый контракт на покупку «Терминаторов» 14:16, Политика Минобороны за день подписало контракты на 170 млрд руб. 14:14, Бизнес Тут рядом морг и тюрьма. Как соседние здания влияют на цены квартир 14:10, Недвижимость В Краснодарском крае произошло землетрясение 14:07, Общество Футболист «Рубина» перешел в испанский клуб 14:06, Спорт
Papa John's увеличит сеть пиццерий в России в три раза
Бизнес, 16:08
0
Papa John's увеличит сеть пиццерий в России в три раза

Компания PJ Western (мастер-франчайзи американской Papa John's International) через пять лет планирует увеличить сеть пиццерий в России более чем в три раза, до 450 точек. Об этом сегодня заявил президент холдинга «Папа Джонс» в России и Белоруссии, совладелец PJ Western Кристофер Уинн, передает корреспондент РБК.

В настоящее время в России работает 116 ресторанов «Папа Джонс», из них 66 собственных и 50 – по франшизе. К концу этого года число ресторанов планируется увеличить до 135-140, а к концу 2022 года общее число пиццерий «Папа Джонс», как ожидается, увеличится до 450 объектов, сообщил Уинн. Стратегия развития компании в России предусматривает открытие 60% собственных ресторанов, остальное - на условиях франчайзинга. 

Одним из направлений развития компании станет дальнейшее освоение Сибири. В частности, в 2017-2018 годах «Папа Джонс» намерен выйти с франшизой в Омск, Челябинск, Пермь. 

Уинн сообщил также о дальнейших планах PJ Western по развитию бизнеса в других странах. Ранее мастер-франчайзи, помимо России, развивала сеть только в Белоруссии (восемь пиццерий) и Азербайджане (четыре точки). Согласно соглашению с владельцем бренда, PJ Western  в 2017 году  выйдет на рынки Казахстана, Киргизии и Польши. В этих странах до 2022 года запланировано открыть 45 ресторанов.  

Papa John’s (США)  — третья по величине компания по доставке пиццы в мире. Первая пиццерия была открыта в 1984 году. В настоящее время сеть насчитывает 5 тыс. ресторанов в 45 странах мира. В России первый ресторан Papa John’s  был открыт в конце 2003 года. 75% российских заказов поступает онлайн, это самый высокий показатель среди всех стран присутствия сети. 

Теги: пиццерия , планы , "Папа Джонс"
Главное
Минобороны за день подписало контракты на 170 млрд руб. Бизнес
Материалы по теме
Ликсутов посулил москвичам скидки в кафе и ресторанах по карте «Тройка» Общество
Отделы кулинарии стали отнимать посетителей у ресторанов Бизнес
Путин поручил проверить происхождение мяса в магазинах и кафе Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку