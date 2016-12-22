Papa John's увеличит сеть пиццерий в России в три раза

Компания PJ Western (мастер-франчайзи американской Papa John's International) через пять лет планирует увеличить сеть пиццерий в России более чем в три раза, до 450 точек. Об этом сегодня заявил президент холдинга «Папа Джонс» в России и Белоруссии, совладелец PJ Western Кристофер Уинн, передает корреспондент РБК.

В настоящее время в России работает 116 ресторанов «Папа Джонс», из них 66 собственных и 50 – по франшизе. К концу этого года число ресторанов планируется увеличить до 135-140, а к концу 2022 года общее число пиццерий «Папа Джонс», как ожидается, увеличится до 450 объектов, сообщил Уинн. Стратегия развития компании в России предусматривает открытие 60% собственных ресторанов, остальное - на условиях франчайзинга.

Одним из направлений развития компании станет дальнейшее освоение Сибири. В частности, в 2017-2018 годах «Папа Джонс» намерен выйти с франшизой в Омск, Челябинск, Пермь.

Уинн сообщил также о дальнейших планах PJ Western по развитию бизнеса в других странах. Ранее мастер-франчайзи, помимо России, развивала сеть только в Белоруссии (восемь пиццерий) и Азербайджане (четыре точки). Согласно соглашению с владельцем бренда, PJ Western в 2017 году выйдет на рынки Казахстана, Киргизии и Польши. В этих странах до 2022 года запланировано открыть 45 ресторанов.

Papa John’s (США) — третья по величине компания по доставке пиццы в мире. Первая пиццерия была открыта в 1984 году. В настоящее время сеть насчитывает 5 тыс. ресторанов в 45 странах мира. В России первый ресторан Papa John’s был открыт в конце 2003 года. 75% российских заказов поступает онлайн, это самый высокий показатель среди всех стран присутствия сети.