Миноритарии ЮКОСа подали в суд на бывших топ-менеджеров компании

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Группа экс-миноритариев ЮКОСа предъявила иск в суд Нидерландов против бывших иностранных топ-менеджеров нефтяной компании, включая двух граждан США. Акционеры оспаривают план распределения сотен миллионов долларов, подконтрольных непрозрачному голландскому трасту

Группа бывших миноритарных акционеров ЮКОСа предъявила в суде Нидерландов исковые требования к бывшим руководителям компании — гражданам США Стивену Тиди и Дэвиду Годфри и другим директорам штихтинга (форма голландского траста. — РБК) Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holdings (SAFPH), говорится в пресс-релизе от имени истцов, поступившем в РБК. Эти акционеры владели на момент ликвидации ЮКОСа около 10% акций компании. Штихтинг SAFPH был создан в 2005 году в ходе банкротства ЮКОСа с целью защиты его иностранных активов, и сейчас под его контролем находятся сотни миллионов долларов. Когда иностранные топ-менеджеры ЮКОСа создавали эти штихтинги (есть и второй — Stichting Administratiekantoor Yukos International), они обещали, что в конечном счете спрятанные активы будут распределены между акционерами и кредиторами нефтяной компании.

В ноябре 2015 года SAFPH объявил, что начинает распределять деньги среди бывших акционеров ЮКОСа, писал РБК. Первоначальный фонд распределения компенсаций составил $337 млн, претендовать на получение денег могли физические и юридические лица, которые владели акциями ЮКОСа в период 2003–2007 годов. Они должны были подать заявление на компенсацию и документы, подтверждающие факт владения акциями ЮКОСа, до конца мая 2016 года.

Но против предложенной схемы распределения выступили миноритарии, которых в России представляет бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, возглавляющая юридическое бюро «Системная поддержка бизнеса». Они указали, что план предусматривает непропорциональное, а значит несправедливое распределение активов. Группа GML, основным бенефициаром которой является проживающий в Израиле Леонид Невзлин, была поставлена в привилегированное положение — ей не требовалось подавать заявление о компенсации на общих основаниях, она имела преимущественное право на распределение денег из штихтинга, следовало из материалов голландского суда по другому делу, которые читал РБК. «Подавляющая часть средств направляется в пользу компаний, прямо контролируемых группой GML (бывший мажоритарный акционер ЮКОСа), что нарушает принципы справедливости и разумности, закрепленные в уставе SAFPH», — говорится в пресс-релизе истцов. Их защита в лице юридических фирм Jones Day и «Пепеляев Групп» утверждает, что предлагаемая SAFPH схема распределения «резко расходится с принципами российского и голландского корпоративного права».

По данным истцов, директора SAFPH по соглашению с GML получают от нее 10% денежных средств, перечисляемых в GML из штихтингов (о существовании такого соглашения впервые заявлял бывший директор нескольких компаний Yukos Дэниел Фелдман в своем судебном иске к штихтингам, РБК писал об этом споре еще в августе 2015 года). Иными словами, директора штихтинга финансово заинтересованы в приоритетном распределении средств в пользу GML, следует из заявлений истцов. Их требования сводятся к отмене «несправедливой и неразумной» системы распределения денег из штихтинга и привлечению к ответственности действующих директоров SAFPH. Истцы призывают и других экс-миноритариев ЮКОСа, общее число которых оценивается в несколько десятков тысяч, присоединиться к этим требованиям.

Директор GML Тим Осборн был недоступен для оперативного комментария по телефону, РБК направил запрос его представителям по электронной почте. Дэвид Годфри ранее не отвечал на письма РБК.

Миноритарии-истцы направили Осборну требование о раскрытие информации о деятельности SAFPH, поскольку он входил в состав директоров фонда с 2005 года и может быть причастен к расходованию его средств.

Личность миноритариев, оспаривающих схему распределения средств, не раскрывается. Но Бахмина ранее говорила «Ведомостям», что это два юридических лица, зарегистрированные в офшорах. Она подтвердила РБК, что иск подали эти же два юрлица. Директора SAFPH говорили на предыдущих судебных слушаниях, что эти миноритарии действуют «от имени и в интересах Российской Федерации», следует из пресс-релиза, но истцы напоминают, что их представителем является Бахмина, которая сидела в тюрьме по «делу ЮКОСа» — ее сложно заподозрить в лояльности государственному режиму. Она сказала РБК, что утверждения о связях миноритариев с государством — это «смешной аргумент», «клиенты просто хотят получить то, что им давно обещали на фоне возмущения безумными тратами директоров фондов [штихтингов]».