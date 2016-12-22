Польша отказалась от российского газа из Германии из-за низкого качества

В польской газотранспортной компании GAZ-System заявили, что газ не соответствует установленным параметрам, а за его качество отвечает поставщик

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Польская компания GAZ-System сообщила о прекращении подачи в систему газопроводов страны газа, поступавшего по реверсу из «ямальского газопровода». Причиной отказа от закачки газа в сообщении компании названо его низкое качество.

Официальный представитель Gaz-System Томаш Петрасеньский пояснил агентству «РИА Новости», что речь идет «о российском газе», поступающем по реверсу.

«В настоящее время газ не соответствует параметрам качества. Поставщик газа, подаваемого в национальную газотранспортную систему, отвечает за соответствие его качества установленным параметрам», — говорится в заявлении компании.

В компании пояснили, что ограничения продолжат действовать до утра 23 июня, но в случае необходимости могут быть продлены. В GAZ-System особо подчеркнули, что принятые меры не скажутся на безопасности работы системы газопроводов, находящейся под ее управлением, а получатели газа, поступающего в рамках виртуального реверса со станции «Мальнов», о случившемся извещены.

Компрессорная станция «Мальнов» в районе Франкфурта-на-Одере вблизи германо-польской границы является крайней западной точкой транснационального газопровода «Ямал — Европа», по которому прокачивается в Германию природный газ из России.