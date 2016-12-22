Основатель блинных «Теремок» опроверг планы закрытия сети

Владельцы «Теремка» не отказываются от развитии сети, сказал РБК ее основатель Михаил Гончаров. Он утверждает, что пользователи Twitter неверно поняли его слова и объясняет трудности «Теремка» «привилегиями для McDonald's».

Михаил Гончаров (Фото: Евгений Дудин / «Коммерсантъ»)

Основатель и управляющий директор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров опроверг информацию о планах закрыть сеть. В своем заявлении, переданном РБК через пресс-службу, Гончаров уточнил, что «Теремок» планирует закрывать только убыточные точки

В четверг, 19 октября, Гончаров в своем Twitter в ответ на жалобу одного из посетителей «Теремка» написал: «Продажи падают. Конкуренция растет. Закрываем уже рестораны. Еще 1-2 года и вообще можно будет закрываться».

Падение продаж основатель «Теремка» в дальнейшем обсуждении в Twitter объяснил падающим благосостоянием населения и смещением спроса в сторону «кулинарии и дешевого фастфуда».

«Любители додумать показали себя во всей красе, — передал РБК основатель «Теремка». — Мы активно работаем, будем закрывать убыточные точки и открывать новые рестораны с фарфоровой посудой и стильным дизайном».

Гончаров отмечает, что «если тенденции в экономике не переломить, то нам придется просто переходить на другое сырье и это будет уже совсем другой продукт и другая история».

За последние три года «Теремок» закрыл три ресторана, уточнил Гончаров, отметив, что сейчас у сети около 300 заведений в России и два в Нью-Йорке. Убыточность некоторых точек основатель «Теремка» объясняет привилегиями, которые есть у иностранных операторов фастфуда. «McDonald’s платит 5-6% от оборота и по договору, — утверждает Гончаров. — Мы ведем переговоры о закрытии ресторанов с теми ТЦ, которые считают, что мы можем платить 20-25%».

Михаил Гончаров и Виталий Свидовский на паритетных началах владеют ООО «Теремок-Русские блины». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании по РСБУ в 2016 году выросла на 16% до 3,06 млрд руб., чистая прибыль удвоилась и составила 56,9 млн руб.