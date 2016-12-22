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Украина ввела санкции против 18 российских компаний
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Украина ввела санкции против 18 российских компаний
Бизнес, 21:43
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Украина ввела санкции против 18 российских компаний
Украинские власти ввели санкции против 18 российских компаний, поставляющих минеральные удобрения. Поводом стали данные об их сотрудничестве с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Министерство экономического развития и торговли Украины ввело санкции против российских компаний, которые поставляют минеральные удобрения, сообщает «Интерфакс-Украина».

Под ограничения, в частности, попали предприятия группы «Еврохим»: ООО «Агроцентр Еврохим-Липецк», «Агроцентр Еврохим-Краснодар», «Агроцентр Еврохим-Невинномысск», «Агроцентр Еврохим-Волгоград», «Агроцентр Еврохим-Орел», «Еврохим Трейдинг Рус», АО «Невинномысский Азот», новомосковская акционерная компания «Азот», АО «МХК «Еврохим».

Также под ограничения попали компании «Галактика», «Русагрохим», «Боснис», «Агрохимуниверсал», «Агроцентр-Белгород», «Агрохимцентр-Тамбов», «Рязаньагрохим», «Югагрохим», «Зарайская сельхозхимия», «Аграрник», «Целинскагрохимсервис», «Юг-Бизнеспартнер», «Агрохимуниверсал», «Тандем», АО «Агрохимия», Общество поддержки фермерских хозяйств, «Балттрейдхим».

Поводом для введения санкций стало обращение Генеральной прокуратуры Украины. В ведомстве заявили, что деятельность российских компаний «может повредить интересам национальной безопасности».

В сообщении Генеральной прокуратуры указывается, что российские предприятия поставляли аммиачную селитру на территорию ДНР и ЛНР без таможенного контроля. «Установлено, что средства, полученные участниками террористических организаций ДНР и ЛНР в результате так называемой растаможки перемещенных минеральных удобрений, направляются в структурные подразделения этих террористических организаций и используются для финансирования и деятельности их незаконных вооруженных формирований», — указали в ведомстве.

Представитель «Еврохима» не ответил на запрос РБК в связи с решением украинских властей.

13 сентября «Уралхим» попросил Министерство промышленности и торговли России запретить ввоз удобрений с Украины — нитрата калия и нитрата кальция, говорилось в письме, которое оказалось в распоряжении РБК. В компании объяснили, что упомянутые вещества должны быть внесены в список товаров, подпадающих под контрсанкции.

В «Уралхиме» также указали на действия недобросовестных импортеров, которые поставляют в Россию «дешевую незарегистрированную химическую продукцию низкого качества». «Сложившаяся ситуация с массовым завозом химических удобрений с Украины свидетельствует о вероятном реэкспорте с территории данного государства агрохимикатов и химических продуктов неизвестного происхождения из третьих стран», — указывалось в письме.
Автор: Артем Филипенок.
При участии: Светлана Бурмистрова.
Теги: Украина , Санкции , «Еврохим»
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