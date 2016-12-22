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Акции UC Rusal достигли исторического максимума на бирже в Москве
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Акции UC Rusal достигли исторического максимума на бирже в Москве
Бизнес, 17:38
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Акции UC Rusal достигли исторического максимума на бирже в Москве
Стоимость акций UC Rusal достигла исторического максимума на торгах в Москве, капитализация составила 638 млрд руб. Это произошло на фоне роста цен на алюминий и переговоров по привлечению китайского инвестора в En+
Фото: Олег Яковлев / РБК

По состоянию на 17:10 МСК 20 сентября на Московской бирже акции UC Rusal торговалась на уровне 45,10 руб., подорожав на 6,5% к открытию торгов, капитализация составила 683 млрд руб. Это максимум с начала торгов на Московской бирже весной 2015 года. Утром в среду рост бумаг UC Rusal достигал 7,5%.

UC Rusal, вторая крупнейшая в мире алюиминиевая компания, с начала года подорожала на 73% в Москве и на 88% на Гонконгской бирже, где ее бумаги торгуются с января 2010 года. Капитализация компании в Гонконге достигла 93,5 млрд гонконгских долларов ($11,9 млрд).

За тот же период цены на алюминий выросли более чем на 20% на ожиданиях дефицита на рынке и достигли $2184,5 за т (20 сентября) на Лондонской бирже металлов — максимума с 2012 года. Росту цен способствуют новости из Китая, крупнейшего потребителя этого металла, где власти закрывают заводы, не получившие необходимых разрешений и экологических сертификатов. Крупнейший китайский государственный производитель алюминия Chinalco начал сокращать производство на своих заводах на два месяца раньше, чем того требует распоряжение правительства страны, сообщило агентство Reuters. На зимний период — с ноября по март — китайские компании должны будут ограничить производство в 28 городах на севере страны.

Аналитики «Атона» повысили прогноз цены на алюминий на $50 на т — до $2050 на 2018 год и $2150 на 2019 год. Уже в этом году дефицит металла на мировом рынке, по мнению экспертов, может превысить 1 млн т. «Эффект от сокращения мощностей в Китае теперь выглядит для нас более убедительным: уже выявлено около 5 млн т мощностей, не удовлетворяющих экологическим стандартам, а с середины ноября мощности еще больше сократят в рамках введенных ограничений», — говорится в обзоре инвестиционной компании.

Помимо роста цен на алюминий, поддержку акциям UC Rusal оказывают недавно появившиеся слухи о возможном появлении якорного инвестора в группе En+ Олега Дерипаски, основного акционера UC Rusal, отметил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Об интересе китайского энерготрейдера CEFC к покупке 5% в En+ в рамках IPO российской компании стало известно неделю назад, а в среду, 20 сентября, вице-премьер Аркадий Дворкович подтвердил журналистам, что такие переговоры ведутся.

Несмотря на продолжающийся рост котировок UC Rusal, есть риск их снижения из-за ​возможной продажи на рынке части или всего пакета акций ОНЭКСИМа Михаила Прохорова (6,7%), отмечают аналитики «Атона». Представитель ОНЭКСИМа не комментирует информацию о снижении доли в компании.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: UC Rusal , цена на алюминий
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