WSJ узнала о планах богатейшего бизнесмена Гонконга уйти на покой

Ли Кашин уйдет с должности председателя своей основной холдинговой компании CK Hutchison Holdings, его преемником может стать его сын Виктор. Передать бразды правления миллиардер может в течение года

Ли Кашин, председатель CK Hutchison Holdings, сообщил партнерам о намерении уйти с должности к 2018 году, сообщает The Wall Street Journal. Кашин занял 19 строчку в рейтинге миллионеров по версии Forbes 2017 года и первую — в рейтинге самых богатых людей Гонконга. Его состояние на 20 июня Forbes оценил в $33,1 млрд, по данным издания, среди азиатских миллиардеров его опережает лишь основатель Alibaba Джек Ма.

Источники WSJ, которых бизнесмен проинформировал о своих планах, рассказали, что бизнесмен планирует отойти от дел к моменту своего девяностолетия. Сейчас Ли Кашину 88, 90 лет ему исполнится 29 июля 2018 года. Один из источников при этом допустил, что магнат может отойти от дел до конца текущего года. Собеседники издания заявили, что преемником бизнесмена может стать его сын, Виктор Ли. Сейчас он занимает должность зампреда правления CK Hutchison Holdings.

Полностью уходить из бизнеса Ли Кашин не намерен, говорят собеседники газеты. По их словам, он может остаться в холдинге на должности старшего советника.

Как пояснил WSJ профессор финансов Китайского университета Гонконга Джозеф Фан, практика, при которой престарелый глава компании уходит на должность советника, чтобы посмотреть, как будет справляться с делами его преемник, является распространенной.

Представитель холдинга заявил, что Ли Кашин ранее уже говорил о возможности своей отставки и о своей уверенности в способности его сына возглавить компанию. «У господина Ли нет жалоб на здоровье, и он официально объявит о своем уходе, когда примет такое решение», — приводит газета комментарий представителя.

Возможный уход Ли Кашина с должности приходится на тяжелые времена для компаний его холдинга, отмечает издание. В мае 2016 года европейские регуляторы заблокировали сделку по покупке британского оператора мобильной связи O2. Но в ноябре CK Hutchinson вместе с холдингом VimpelCom Ltd. закрыли сделку по созданию СП, объединив итальянских операторов мобильной связи Wind Telecomuniczioni и 3 Italia. В апреле 2017 года правительство Австралии одобрило покупку Ли Кашином энергетической компании Duet Group.