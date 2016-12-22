Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,63 58,11 EUR Нал. 65,55 64,89 USD Бирж. 58,44 +0,67 EUR Бирж. 65,18 +0,48 USD ЦБ. 57,96 +0,22 EUR ЦБ. 64,86 +0,41 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1849,78 +1,47% РТС 998,34 +0,40% Brent 47,13 +0,68% DJIA 21528,99 +0,68% Nasdaq 6239,01 +1,42% FTSE 7523,81 +0,81%
WSJ узнала о планах богатейшего бизнесмена Гонконга уйти на покой
Лента новостей
СК подтвердил задержание экс-директора «Гоголь-центра» 09:30, Общество Из московской больницы украли оборудование стоимостью более 9 млн руб. 09:28, Общество В Карелии сел на мель теплоход со 137 пассажирами 09:01, Общество Фонд сына президента Evraz инвестировал в сервис доставки еды Foodfox 08:40, Бизнес В Риме умерла модельер Карла Фенди 08:36, Общество Китайские инвесторы купили здание Военторга у миллиардера Рыболовлева 08:06, Бизнес СМИ назвали основного кандидата на пост главы Deutsche Bank в России 07:37, Финансы Порошенко заявил о «фантастической» поддержке со стороны США 07:19, Политика В Колумбии повстанцы похитили двух голландских журналистов 06:58, Общество Счетная палата обнаружила неэффективное использование денег в Крыму 06:45, Общество МЧС направило водолазов на поиски пропавших на Ладоге подростков 06:29, Общество Стратегические бомбардировщики США проведут учения с ВВС Южной Кореи 06:14, Политика Китай вложит $2,5 млрд в постройку высокоскоростной магистрали на Урале 05:37, Экономика Республиканцы в США притормозили принятие антироссийских санкций 05:26, Политика В Ираке на мине подорвались трое французских журналистов 05:13, Общество В США при стрельбе в здании суда пострадали двое помощников шерифа 04:40, Общество Путин провел неформальную встречу с Атамбаевым 04:17, Политика Тиллерсон потребовал от КНДР освобождения трех граждан США 04:03, Политика СМИ сообщили о плане Госдепа по нормализации отношений с Россией 03:49, Политика Пентагон заявил об использовании Gmail для связи с российскими военными 03:36, Политика Спасатели нашли лодку пропавших на Ладоге подростков 02:49, Общество ЕС и Великобритания согласовали план переговоров о Brexit 02:35, Политика Трамп выразил соболезнования после смерти освобожденного в КНДР студента 02:02, Политика Финская полиция провела спецоперацию из-за угрозы теракта в Хельсинки 01:34, Общество «Дочка» ЛУКОЙЛа выиграла тендер на освоение месторождения в Мексике 01:13, Бизнес На Ладоге во время шторма пропали катавшиеся на лодке дети 01:08, Общество Сирия обвинила международную коалицию в гибели 12 человек при авиаударе 00:44, Политика Банки резко активизировали в мае выдачу потребительских займов 00:34, Финансы
WSJ узнала о планах богатейшего бизнесмена Гонконга уйти на покой
Бизнес, 09:55
0
WSJ узнала о планах богатейшего бизнесмена Гонконга уйти на покой
Ли Кашин уйдет с должности председателя своей основной холдинговой компании CK Hutchison Holdings, его преемником может стать его сын Виктор. Передать бразды правления миллиардер может в течение года

Ли Кашин, председатель CK Hutchison Holdings, сообщил партнерам о намерении уйти с должности к 2018 году, сообщает The Wall Street Journal. Кашин занял 19 строчку в рейтинге миллионеров по версии Forbes 2017 года и первую — в рейтинге самых богатых людей Гонконга. Его состояние на 20 июня Forbes оценил в $33,1 млрд, по данным издания, среди азиатских миллиардеров его опережает лишь основатель Alibaba Джек Ма.

Источники WSJ, которых бизнесмен проинформировал о своих планах, рассказали, что бизнесмен планирует отойти от дел к моменту своего девяностолетия. Сейчас Ли Кашину 88, 90 лет ему исполнится 29 июля 2018 года. Один из источников при этом допустил, что магнат может отойти от дел до конца текущего года. Собеседники издания заявили, что преемником бизнесмена может стать его сын, Виктор Ли. Сейчас он занимает должность зампреда правления CK Hutchison Holdings.

Полностью уходить из бизнеса Ли Кашин не намерен, говорят собеседники газеты. По их словам, он может остаться в холдинге на должности старшего советника.

Как пояснил WSJ профессор финансов Китайского университета Гонконга Джозеф Фан, практика, при которой престарелый глава компании уходит на должность советника, чтобы посмотреть, как будет справляться с делами его преемник, является распространенной.

Представитель холдинга заявил, что Ли Кашин ранее уже говорил о возможности своей отставки и о своей уверенности в способности его сына возглавить компанию. «У господина Ли нет жалоб на здоровье, и он официально объявит о своем уходе, когда примет такое решение», — приводит газета комментарий представителя.

Цветочный король: как богатейший житель Гонконга заработал $30,8 млрд
Бизнес

Возможный уход Ли Кашина с должности приходится на тяжелые времена для компаний его холдинга, отмечает издание. В мае 2016 года европейские регуляторы заблокировали сделку по покупке британского оператора мобильной связи O2. Но в ноябре CK Hutchinson вместе с холдингом VimpelCom Ltd. закрыли сделку по созданию СП, объединив итальянских операторов мобильной связи Wind Telecomuniczioni и 3 Italia. В апреле 2017 года правительство Австралии одобрило покупку Ли Кашином энергетической компании Duet Group.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Ли Кашин , CK Hutchison
Главное
Счетная палата обнаружила неэффективное использование денег в Крыму Общество
Материалы по теме
Китайские инвесторы купили здание Военторга у миллиардера Рыболовлева Бизнес
Китай вложит $2,5 млрд в постройку высокоскоростной магистрали на Урале Экономика
Китай предложил России участвовать в создании своей космической станции Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку